38. Rottweiler Jazzfest: Ein Spagat als großes Finale

Zwischen Urban Brass und virtuosem Mainstream – mit „Moop Mama x Älice“ und dem Joshua Redman Quartet verabschiedet sich das Festival für dieses Jahr aus dem Rottweiler Stall.
Ein echter Doppelschlag zum Finale: Das letzte Konzertwochenende des 38. Rottweiler Jazzfests hatte es nochmal in sich: „Moop Mama x Älice“ und das Joshua Redman Quartet geben in der Alten Stallhalle noch einmal eine Idee der Bandbreite, die Jazz liefern kann – und die entsprechend von ganz unterschiedlichen Besuchergruppen gefeiert wird.