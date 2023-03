Mit 2,2 Promille in Nagold auf dem Rad unterwegs

1 Alkohol und Fahrradfahren? Das verträgt sich nicht wirklich gut. Foto: Ольга Рязанцева - stock.adobe.com

Radfahren unter Alkoholeinfluss? Das ist nicht nur gefährlich, sondern unter Umständen sogar eine Straftat. Doch wie viel Promille sind eigentlich auf dem Drahtesel erlaubt?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Immer wieder kommt es vor, dass auch Radfahrer mit zuviel Alkohol im Blut unterwegs sind. So jüngst am vergangenen späten Mittwochabend. Laut Polizeiangaben fuhr ein 38-Jähriger mit einem Elektrofahrrad auf dem Vollmaringer Weg in Nagold und hatte offensichtlich vor der Fahrt zu viel Alkohol konsumiert.

Gegen 21.45 Uhr stürzte der Mann. Zufällig kam eine Polizeistreife am Unfallort vorbei und bemerkte den gestürzten Radfahrer. Laut Angaben der Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Die Folge: Es wurde ein so genannter „Atemalkoholvortest“ durchgeführt. Der dabei festgestellte Promillewert lag bei 2,2.

Zur „Beweissicherung“ wurde der 38-jährige Radfahrer danach ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm Blut entnommen. Weiter teilt die Polizei mit: „Der Fahrradfahrer hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.“

Wie viel Promille sind erlaubt?

Doch bis zu welchem Promillewert darf man eigentlich noch Fahrrad fahren? Ab wann begeht man womöglich eine Straftat? Die Grenze ist niedriger, als viele gemeinhin denken: Bereits ab einem Blutalkoholwert von 0,3 Promille begeht ein Radfahrer womöglich bereits eine Straftat – „wenn bei ihm Fahrauffälligkeiten festgestellt werden oder infolge des Alkoholgenusses gar ein Unfall verursacht wird“, ergänzt die Polizei.

Weiter wird erörtert: „Ab einem Promillewert von 1,6 wird auch ein Radfahrender grundsätzlich als absolut fahruntüchtig eingestuft.“ Beim Autofahrer liegt dieser Wert aktuell bei 1,1 Promille.

Was sind die Konsequenzen?

Die Konsequenzen für den Radfahrer in diesem Fall: Ihm kann der Führerschein entzogen werden, wenn die Behörde der Ansicht ist, dass er „nicht mehr geeignet ist, ein führerscheinpflichtiges Kraftfahrzeug zu lenken“. Zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis könne auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) angeordnet werden.

Keinen Unterschied macht es übrigens, ob der Zweiradfahrer auf einem Elektrofahrrad oder auf einem herkömmlichen Rad unterwegs ist. Elektrofahrräder sind bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern bei den Promillegrenzwerten dem Fahrrad gleichgestellt.