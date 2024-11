1 417 Läufer starteten vor dem Weigenstadion, um den Berghof der Burg Hohenzollern zu erreichen. Foto: Kara

Dominik Notz heißt der Sieger des 38. Internationalen Hohenzollern Berglauf des SC Hechingen. Insgesamt 314 Läufer und 103 Läuferinnen machen sich auf den Weg zur Burg Hohenzollern.









In Nebel gehüllt sammelten sich die Läufer des 38. Internationalen Hohenzollern Berglaufs am Sonntag (10 Uhr) vor dem Weiherstadion in Hechingen. In Summe nahmen 417 Läufer am 8,1 Kilometer langen Berglauf teil. Das angepeilte Ziel war dabei die Burg Hohenzollern.