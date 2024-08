38. Antik-Uhrenbörse in Furtwangen

1 Eine große Auswahl auch an größeren Uhren findet man bei der Antik-Uhrenbörse wie hier am Stand von Guus Jansen. Foto: Stefan Heimpel

Die 38. Auflage der Antik-Uhrenbörse in Furtwangen wurde wieder zum Erfolg: So wurde in der Ausstellung rege gehandelt und verkauft. Auch Trends zeichneten sich ab, wie Francesca Hermann verraten hat. Gut angenommen wurde auch das Angebot des Shuttle-Verkehrs.









Zufrieden waren Händler und Veranstalter mit der 38. Auflage der Antik-Uhrenbörse in Furtwangen. An den drei Tagen von Freitag bis Sonntag herrschte in der Ausstellung reger Betrieb. Es wurde eifrig gehandelt und verkauft.