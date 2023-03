1 „Das Krønasår – The Museum Hotel“ ist das sechste und jüngste Hotel des Europa-Park-Resorts. Foto: Europa-Park

Das Hotel-Resort des Europa-Park gehört zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands. Das hat das Wirtschaftsmagazin „Capital“ ermittelt. Im Gesamtergebnis erhielten die sechs Hotels des Europa-Park die höchstmögliche Bewertung von fünf Sternen bei der Analyse „Innovativste Unternehmen Deutschlands 2023“.









Die innovativsten Unternehmen Deutschlands wurden zum vierten Mal von „Capital“ gekürt. Insgesamt 466 Unternehmen aus 20 Branchen und Industriebereichen – von der Automobilindustrie über den Finanzsektor bis hin zur Kommunikations- und Technologiebranche – dürfen sich laut der Zeitschrift zu den innovativsten Unternehmen des Landes zählen.

Das Hotel-Resort des Europa-Park wurde in der Rubrik „Gastronomie, Tourismus und Freizeit“ prämiert. Befragt wurden für die Studie mehr als 3700 Branchenexperten in Führungspositionen. Zentrale Aspekte der Untersuchung waren die Bereiche „Produkte und Dienstleistungen“, „Prozesse“ sowie „Kultur- und Sozialinnovationen“.

Größte Hotellandschaft Deutschlands

1995 eröffnete der Europa-Park mit dem „El Andaluz“ sein erstes Hotel. Fast ein Vierteljahrhundert später kam 2019 mit dem „Krønasår – The Museum Hotel“ das bereits sechste Hotel hinzu. Mit einer Kapazität von inzwischen 5800 Betten ist rund um den Europa-Park das größte zusammenhängende Hotel-Resort Deutschlands entstanden, heißt es in einer Mitteilung des Europa-Parks. Zur Ausstattung gehören Konferenzräume, Wellness-Bereiche und mit „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“ das weltweit einzige Restaurant mit zwei Michelin-Sternen eines Freizeitparks, heißt es weiter.

Europa-Park Hotels sind innovativ und digital

Auch in und für seine Hotels setze der Europa-Park innovative Techniken ein. So senke man durch Solarmodule, Blockheizkraftwerke, Luft-Wasser-Wärmepumpen und wassersparende Armaturen sowie Brausen den CO2-Ausstoß und den Energieverbrauch.