Erste Acts für das Jazzfest Rottweil 2025 stehen fest. Der Vorverkauf hat begonnen.

Mit Pink Martini, Richard Galliano und der Jazzrausch Bigband stehen die ersten Acts für das Jazzfest Rottweil fest, das im nächsten Jahr vom 30. April bis zum 17. Mai stattfinden wird.

„Bangers Only!“

Nach dem traditionellen Auftakt am 30. April mit dem Livemusik-Event Jazz in Town in Rottweils Innenstadt eröffnet die Jazzrausch Bigband am 2. Mai die Veranstaltungsreihe in der Alten Stallhalle. Die einzigartige Groove-Bigband mit dem ikonischen Bandsound präsentiert ihr neues Album „Bangers Only!“ und gibt unter diesem Titel eine klare Fahrtrichtung vor: Tanzbare Rhythmen, pulsierende Bässe und kompakte Tracks.

Weltweit bekannt

Mit im Schnitt 80 Konzerten im Jahr ist Jazzrausch eine der erfolgreichsten Bigbands der Welt. Auf ihren Konzerten in Europa, Amerika, Asien und Afrika bringt sie mit Klanggewalt und enormer Bühnenpräsenz Jazzfans und Tanzwütige zusammen, wie wohl aktuell kein vergleichbares Ensemble. Groove mit Köpfchen, Elektro mit Gebläse, Jazz im Rausch.

Die Akkordeon-Ikone Richard Galliano bringt am 10. Mai das französische Flair der Musette und des Chansons zusammen mit einem weltgewandten, frischen Jazz. Galliano glänzt gemeinsam mit seinem «New York Tango Trio» mit einer spielerischen Sicherheit und Virtuosität, wie sie nur sehr wenige beherrschen.

Mehr als aufgenommene 70 Alben

Mediterrane Traditionen, imaginäre Folklore, Tango, Musette, Chanson, Manouche- und Varieté-Musik, Swing und zeitgenössischer europäischer Jazz unterschiedlicher Couleur werden zu einem vielschichtigen musikalischen Universum. Bevor Galliano sich dem Jazz öffnete, suchte er an der Seite von Vokalisten wie Barbara, Juliette Gréco, Georges Moustaki den Dialog mit der menschlichen Stimme. Ferner lernte er beim Musizieren mit Instrumentalkünstlern wie Chet Baker, Ron Carter, Wynton Marsalis und vielen anderen mit winzigen Nuancen ein ungeheures Spektrum an Emotionen abzudecken. Zudem nahm die Galionsfigur während seiner langen und produktiven Karriere mehr als 70 Alben unter seinem Namen auf.

Eine 14-köpfige Formation

Seit genau 30 Jahren nimmt uns Pink Martini mit auf berauschende Reisen voller Swing und Eleganz. “Pink Martini ist ein ausgelassenes Einmal-rund-um-die-Welt-Abenteuer.“ So beschreibt Pianist, Band-Gründer und Leader Thomas M. Lauderdale treffend sein einzigartiges, internationales Orchesterprojekt. Und in der Tat: Die 14-köpfige Formation mit der charismatischen Frontsängerin China Forbes füllt seit der Gründung im Jahr 1994 die großen Konzertsäle der ganzen Welt. Pink Martini bieten eine risikofreudige Mischung aus Jazz, Swing, Weltmusik, Kabarett, Lounge und Filmmusik aus den 40er und 50er Jahren, mit Einflüssen, die von Cole Porter und Duke Ellington über die französische Ikone Edith Piaf bis hin zu Latin-Größen wie Tito Puente reichen.

Altmodisch und glamourös

Unter einer subtil gepflegten Oberfläche, manchmal altmodisch, aber immer glamourös, strotzt die Musik von Pink Martini von Humor und frecher Fantasie. Global, aber mit einer seltenen Intimität zu ihrem Publikum, gibt’s Pink Martini nur einmal unter dieser Sonne, und am 17. Mai zum grandiosen Jazzfest-Finale 2025 exklusiv in Rottweil!

Vorverkauf bei allen bekannten Stellen sowie direkt unter www.jazzfest-rottweil.de