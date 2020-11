37-Jähriger in Rottweil schwer verletzt Versuchte Tötung am Omsdorfer Hang?

Rottweil - Zu einem massiven Polizeiaufgebot ist es am Montagnachmittag im Bereich des Omsdorfer Hangs gekommen. Mehrere Polizeiwagen, darunter Mannschaftstransporter, rasten in das Viertel. Ursache war die Mitteilung an die Einsatzkräfte, dass es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, eventuell massiverer Art, gekommen sei.