360 Kilometer für Querschnittsgelähmte: 310 000 Läufer weltweit – und Wildberg ist dabei

Der Wings for Life World Run war ein voller Erfolg: Zum zweiten Mal machten die Wildberger Kilometer für die Rückenmarkforschung. Das gesamte Startgeld wird für den wohltätigen Zweck gespendet – weltweit mehrere Millionen Euro.

Am 4. Mai 2025 fand der jährliche Wings for Life World Run statt, ein globales Ereignis, das Menschen auf der ganzen Welt vereint, um für einen guten Zweck zu laufen. Dieses Jahr starteten weltweit über 310.000 Teilnehmer zeitgleich und legten gemeinsam mehr als 2,6 Millionen Kilometer zurück. 8,6 Millionen Euro wurden durch Spenden gesammelt.

Diese sollen der Rückenmarksforschung zugutekommen, „und Hoffnung für diejenigen geben, die nicht laufen können“, sagt Laura Beck, die den Lauf nun schon zum zweiten Mal nach Wildberg brachte.

Lesen Sie auch

Die Begeisterung, wie beim ersten Mal schon sehr groß. Die Teilnehmerzahl verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr, über die Vielfalt der Läufer zeigte sich Beck sehr beeindruckt.

Interesse weit über die Grenzen Wildbergs hinaus

Die Läufer – ob Groß oder Klein – kamen aus der ganzen Region, dem Umland und darüber hinaus: Aus den Kreisen Calw, Böblingen, dem Enzkreis, Tübingen oder sogar Göppingen . „Mit viel Enthusiasmus und Teamgeist“ seien besonders die Jungs der Fußball-E-Jugend aus Gültlingen an den Start gegangen. Verschieden Sponsoren unterstützten die engagierten Läuferinnen und Läufer mit Getränken, Obst und Energieriegeln.

Der Lauf in Wildberg war für die Veranstalterin ein voller Erfolg. In über viereinhalb Stunden legten die Teilnehmer gemeinsam fast 360 Kilometer zurück. Diese Leistung zeige, was möglich ist, wenn eine Gemeinschaft zusammenkommt, um Großes zu erreichen. „Wir liefen für die, die nicht laufen können, und setzten ein starkes Zeichen der Solidarität und Unterstützung“, freut sich Beck.

Vom nass-kühlen Wetter ließen sich die Läufer nicht abschrecken. Foto: Laura Beck

Die Route führte über die Musikschule Wildberg bis zur Pfrondorfer Mühle. Der Weg, hauptsächlich eben, verlief an der Nagold entlang und am Wehr vorbei – an vielen Wiesen und kleinen Waldstücken.

Im nächsten Jahr sollen wieder fleißig Spenden gesammelt werden

„Der Wings for Life World Run 2025 war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein bewegendes Beispiel dafür, wie Sport Menschen weltweit verbindet und positive Veränderungen bewirken kann“, so Beck, die die Route auch selbst auf sich genommen hat.

Das App Run Event soll im nächsten Jahr wieder in Wildberg stattfinden, am 10. Mai. Anmeldungen können ab November dieses Jahres angenommen werden.