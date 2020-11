36-Jähriger in U-Haft Polizei findet Waffenarsenal in Calw

Ermittlungsgruppe eingerichtet

Der 36-Jährige sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt worden, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Mann sitze seit dem 15. August in Untersuchungshaft. Das Polizeipräsidium Pforzheim habe für die weiteren, umfangreichen Ermittlungen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die in einer Ermittlungskooperation auch Unterstützung vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg erhalten habe.