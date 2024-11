36-Jähriger festgenommen: Polizei durchsucht Altenheimer Wohnung nach Drogen – und wird fündig

1 Die Polizei hat die Wohnung des Altenheimers durchsucht. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com

Die Polizei hat die Wohnung eines Altenheimers unter die Lupe genommen. Neben 250 Gramm Haschisch wurde ein halbes Kilo Amphetamine wurden sichergestellt.









Link kopiert



Hinweise einer Zeugin brachten Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg in den vergangenen Wochen auf die Spur eines 36-jährigen Altenheims, der im Verdacht steht, regen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Offenburg gelang es laut Mitteilung der Polizei, beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mittdreißigers zu erwirken, der am Dienstag vollzogen wurde.