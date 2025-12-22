36. Burger King-Super-Cup: Schlägerei trübt das Gesamtbild

Tollen Budenzauber erlebten die Zuschauer beim 36. Burger King-Super-Cup des FC 07 Albstadt.
Der Burger King-Super-Cup ist zurück und es ist, als wäre er nie weg gewesen. Sportlich gelang der U19 der TSG Balingen ein besonderes Kunststück: Die Mannschaft von Mehmet Akbaba siegte beim „kleinen Turnier“ am Samstag, qualifizierte sich für das Hauptturnier am Sonntag. Dort bezwang man im großen Finale die U23 der TSG Balingen in der Verlängerung. Dementsprechend riesig war der Jubel bei den A-Jugendlichen.