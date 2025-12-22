36. Burger King-Super-Cup: Schlägerei trübt das Gesamtbild

Der Burger King-Super-Cup ist zurück und es ist, als wäre er nie weg gewesen. Sportlich gelang der U19 der TSG Balingen ein besonderes Kunststück: Die Mannschaft von Mehmet Akbaba siegte beim „kleinen Turnier“ am Samstag, qualifizierte sich für das Hauptturnier am Sonntag. Dort bezwang man im großen Finale die U23 der TSG Balingen in der Verlängerung. Dementsprechend riesig war der Jubel bei den A-Jugendlichen.

Unschöne Szene Am Samstag sorgte eine Szene für Gesprächsstoff. Denn es kam zuerst zu einem Handgemenge auf der Tribüne und dann zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern außerhalb der Halle. FC 07-Vorstand Daniel Josipovic sagte: „Mit dem Sportlichen oder mit den Mannschaften hatte das nichts zu tun. Das waren Zuschauer. Die Polizei wurde alarmiert und die kamen mit mehreren Streifenwagen. Es war dann auch relativ schnell vorbei.“

Janik Michel mit 17 Toren

Doch zurück zu den Turnierereignissen: Bester Torhüter wurde Ege Günes vom Sieger des Turniers, der U19 der TSG Balingen. Die Überraschungsmannschaften waren sicherlich Pamukkale Haigerloch und die U19 des gastgebenden FC 07 Albstadt. Bester Torschütze mit 17 Turniertreffern wurde Janik Michel vom FC Holzhausen. Für den favorisierten FCH war allerdings im Halbfinale gegen die Balinger U23 Schluss. Am Ende wurde die Mannschaft von Daniel Seemann Dritter.

Akbaba-Brüder im Interview

Nach der Siegerehrung standen uns noch die beiden Akbaba-Brüder Rede und Antwort: Mehmet Akbaba, U19-Trainer der TSG Balingen sagte: „Unser Erfolgsrezept war Spaß haben. Am Sonntag wollten wir es genießen, doch es wurde ziemlich schnell klar, dass wir der Geheimfavorit sind. Wir haben Tempofußball gespielt, wie man es in der Halle eben spielen muss. Die Rolle des Torhüters, der eigentlich bei uns Feldspieler ist, aber auch eine Torhütervergangenheit hat, ist sehr wichtig. Dadurch spielt man mit fünf Spielern im Ballbesitz.“

Sein Bruder Samed Akbaba, Trainer des FC 07 Albstadt, war nicht so recht zufrieden mit Platz vier. An der Halle habe es aber nicht gelegen. „In der Gruppe waren wir souverän, es war schön den Burger King-Super-Cup wieder einmal zu spielen. Es waren viele Zuschauer da. Es hat Spaß gemacht.“