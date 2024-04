1 Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Balinger Straße auf Höhe Tieringen schwere Verletzungen zugezogen.









Der 21-Jährige fuhr um 15.50 Uhr mit seinem Motorrad der Marke KTM die L 440 von Tieringen kommend in Richtung Balingen. Kurz vor dem Ortsende bog ein 74-jähriger Autofahrer mit seinem BMW nach rechts in die Matthias-Koch-Straße ab, was der dahinterfahrende Motorradfahrer zu spät erkannte, nachfolgend mit der rechten Fahrzeugseite des Autos zusammenstieß und zu Boden stürzte.