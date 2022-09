3 Gratulierten Schäuble (von links): Offenburgs OB Marco Steffens, Verleger Hubert Burda, Europa-Park-Chef Roland Mack mit seiner Frau Marianne und Jacob Burda. Foto: Armbruster

Mehrere Hundert geladene Gäste haben am Sonntag in der Offenburger Reithalle den 80. Geburtstag Wolfgang Schäubles gefeiert. Mit dabei war auch Politprominenz aus Bund und Land. Offenburgs OB Marco Steffens eröffnete den Festakt.















Offenburg - Medienrummel in und um die Offenburger Reithalle: Kamera-Teams von ZDF und SWR sowie Vertreter regionaler und überregionaler Zeitungen haben sich am Sonntag zur Berichterstattung eingefunden. Die CDU feierte den 80. Geburtstag des Polit-Urgesteins Wolfgang Schäuble mit einem Festakt. Rund 350 geladene Gäste waren gekommen – darunter Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landesinnenminister Thomas Strobl und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz.

Viele wollen dem Jubilar die Hand schütteln

Schäubles Weg vom Eingang der Reithalle bis zu seinem Platz an der Bühne nahm einige Zeit in Anspruch – viele wollten dem Geburtstagskind persönlich die Hand schütteln. Auch der Offenburger Verleger Hubert Burda und Europa-Park-Inhaber Roland Mack waren zum Gratulieren gekommen. Mit dabei war ebenfalls Landesjustizministerin Marion Gentges und der ehemalige Lahrer CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Weiß sowie dessen Nachfolger Yannick Bury.

"Glücklicherweise haben Sie ja nicht nur Weltpolitik gemacht. Sie sind auch fest in unserer Heimat verwurzelt", betonte Oberbürgermeister Marco Steffens bei der Eröffnung des Festakts an Schäuble gerichtet. Das sei für manchen in Offenburg und im Ortenaukreis sogar bedeutsamer. Schäuble war erst im vergangenen Jahr zum Ehrenbürger Offenburgs ernannt worden. Seit 50 Jahren engagiere sich der CDU-Politiker als direkt gewählter Abgeordneter mit der gleichen Hingabe für seine Heimat, wie etwa auch für die Ausarbeitung des deutschen Einigungsvertrags 1990 oder bei so manchem Gipfeltreffen globaler Bedeutung. Als "ein Beispiel unter vielen" nannte Steffens Schäubles jahrzehntelanges Engagement für den Offenburger Bahntunnel.

OB Steffens bescheinigt Schäuble "badisch-liberale" Gesinnung

"Die Menschen hier kennen Sie und Sie kennen die Menschen – ganz oft sogar mit Namen", erklärte der Offenburger OB. Wenn er gebraucht werde, sei der Wahl-Offenburger stets da. So sei Schäuble ein "nicht wegzudenkender Teil unserer Heimat" geworden.

Steffens zog eine Linie von der badischen Demokratie-Bewegung – mit ihrer Wiege in Offenburg – bis in die Gegenwart: Oft sei Schäuble als "konservatives Aushängeschild" der CDU tituliert worden, sein Handeln sei in vielen Punkten jedoch zutiefst "badisch-liberal" geprägt. Steffens dankte Schäuble und dessen Ehefrau Ingeborg für alles, was sie "für Offenburg, die Ortenau und ihre Menschen" getan haben. Als Geschenk der Stadt erhielt das Geburtstagskind ein modernes Gemälde – geschaffen vom Offenburger Künstler und Stadtrat Stefan Konprecht. "Wir gratulieren einem Staatsmann und Badener für sein Freiheitsdenken und seine einmalige Lebensleistung", so Steffens. Er griff zum Abschluss seiner Rede einen selbst schon legendären Ausspruch des Polit-Urgesteins auf: "Lieber Herr Schäuble, wir hoffen, dass noch lang nit over isch".

Bürgergarde marschiert für Polit-Urgestein auf

Respekt und Anerkennung zollten ihm auch sein Schwiegersohn Thomas Strobl, sein Duz-Freund Friedrich Merz und Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Von so vielen ehrenden Worten und persönlicher Wertschätzung zeigte sich der Jubilar sichtlich angefasst. Er bedankte sich, blickte aber auch launig auf sein bisheriges Leben zurück – und gab die ein oder andere Anekdote zum Besten. Immer wieder kam der Ortenauer in im durch: "Dass mich Offenburg zum Ehrenbürger gemacht hat, hat mich sehr berührt", bekannte Schäuble. Offenburg sei die wichtigste Stadt in der Ortenau, auch wenn die Metropole der Region Straßburg heiße.

Besondere Freude hatte der Heimatmensch ganz offensichtlich beim Aufmarsch der Zeller Bürgergarde nach dem Festakt vor der Reithalle. Für das Spektakel ließ sich sogar die Sonne am sonst grauen Himmel blicken. "Sie haben mir eine große Freude gemacht", erklärte Schäuble gegenüber der Bürgergarde.

Zeitung von 1972 zeigt Schäuble als jungen Abgeordneten

Fast 50 Jahre ist Wolfgang Schäuble Mitglied des Bundestags. Um daran zu erinnern – einen Festakt gibt es im Dezember in Berlin – hat sich die CDU etwas einfallen lassen. Auf den Sitzplätzen fanden die Gäste ein zusammengerolltes Papier mit Schleife: Es handelte sich um eine Kopie einer Zeitungsseite mit dem Titel "Zwei junge Abgeordnete ziehen in den Bundestag" aus dem Jahr 1972. Darauf lächelt unter anderem ein 30-jähriger Schäuble verschmitzt in die Kamera – beinahe als wüsste er, was er noch alles leisten wird.