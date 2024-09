1 Am Sonntag fanden die Kunstturn-Wettkämpfen in unterschiedlichen Altersklassen statt. Foto: Kara

Der 35.Stauseepokal fand am Sonntag in Dotternhausen statt. Mit über 270 Turnern empfing die Sporthalle eine neue Rekordanzahl an gemeldeten Athleten. Die Veranstaltung war aber nichts für Langschläfer, da die ersten Wettkämpfen bereits um 8 Uhr in der Früh starteten.