35 Millionen Euro Baukosten: Freiburger Rettungszentrum soll als Vorbild dienen

1 Andrea Katzer vom Gebäudemanagement der Stadt erklärt Freiburgs Finanzbürgermeister Stefan Breiter (von links), Baubürgermeister Martin Haag, Carl-Friedrich Koch (Feuerwehr Freiburg) und Achim Müller (Freiwillige Feuerwehr) Details zum neuen Rettungszentrum. Der Innenhof wird künftig auch als Übungsplatz genutzt. Foto: Ralf Deckert

Der erste Bauabschnitt des neuen Freiburger Rettungszentrums hinter der Feuerwache steht kurz vor seiner Fertigstellung. Das Bauprojekt, das Ende 2026 fertig sein soll, liegt aktuell im Zeit- und Kostenrahmen. Es soll rund 35 Millionen Euro kosten.









„Landesweit gibt es nichts Vergleichbares“, erklären Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag und Finanzbürgermeister Stefan Breiter bei einer Besichtigung der Baustelle. Das neue Rettungszentrum sei ein wichtiges Stück Freiburg mit rund zwei Jahrzehnten Vorlauf in der Planung und der Genehmigung, so Haag. Eigentlich ein Projekt, das dank seines Vorbildcharakters auch dem Land einen ordentlichen Zuschuss wert sein müsste. Aber das Projekt habe in kein Förderprogramm des Landes gepasst. Und selbst nach Gesprächen mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) habe man aus Stuttgart nicht mehr als 700 000 Euro Zuschuss bekommen. „Das sind zwei Prozent der Gesamtkosten“, so Breiter enttäuscht.