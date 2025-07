So lief die Großübung in Friesenheim ab

1 Routiniert meisterten die Kinder das Übungsszenario. Foto: Bohnert-Seidel Anlässlich ihres 35-jährigen Bestehens demonstrierte der Friesenheimer Feuerwehr-Nachwuchs seine Fähigkeiten bei der Schutterner Schule.







Die Jugendfeuerwehr feierte mit einer Großübung an der Grundschule in Schuttern ihr 35-jähriges Bestehen. Noch nie waren so viel Kinder und Jugendliche in eine Übung eingebunden und noch nie war die Jugendfeuerwehr so stark wie an ihrem halbrunden Geburtstag. Immerhin zählt sie 78 Mitglieder.