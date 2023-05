1 Nicht nur Ratten, auch Nutrias sind in Friesenheim zu finden. Im Gegensatz zu den Ratten Foto: Bohnert-Seidel

Ratten gehören nicht zu den beliebtesten Tieren in freier Wildbahn. Wer sie im Vorgarten, Keller, auf dem Kompost oder an den Mülleimern vermutet oder entdeckt, gerät nicht gerade in Verzücken. Schnell ist von einer Plage die Rede – und die Angst vor zu vielen Ratten, die schließlich ein hohes Maß an Krankheitserregern mit sich tragen, keimt auf. Auch die Gemeinde Friesenheim ist nicht frei von den Tieren. Die Gemeinde geht jedoch entschieden über einen Fachbetrieb gegen die Ratten vor. Die Leistungen zur Schädlingsbekämpfung werden regelmäßig ausgeschrieben und stehen in diesem Jahr mit einem Betrag von 35 000 Euro im Haushaltsplan.