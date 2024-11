1 Dicht an dicht rollen die Lkws durch Friesenheim entlang der B 3. Jetzt soll geprüft werden, ob man dies nachts verbieten könne. Foto: Bohnert-Seidel

Friesenheim investiert 35 000 Euro in Verkehrsuntersuchungen an der Adler-/Kronen- und der Bahnhofstraße.









Die Anwohner an der Bundesstraße 3 in Friesenheim, aber auch in der Bahnhofstraße ächzen schon seit Jahren unter dem stetig steigenden Lkw-Verkehr. In der Vergangenheit wurde dieser Verkehr als gegeben hingenommen – auch von der Gemeinde. Ab 2025 soll sich dies nun aber ändern: Im Haushalt für 2025 sind 35 000 Euro für die „Untersuchung Lkw-Nachtfahrverbot“ in Friesenheim vorgesehen.