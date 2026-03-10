34-Jähriger stürzt Motorradfahrer bei Unfall in Rottweil schwer verletzt (red/pz) 10.03.2026 - 09:42 Uhr 1 In Rottweil kam es zu einem schweren Motorradunfall. (Symbolfoto). Foto: dpa Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Montagmittag bei einem Sturz in Rottweil zugezogen. Link kopiert Ein 34-Jähriger ist in Rottweil bei einem Unfall mit seinem Motorrad schwer verletzt worden. Der 34-jährige Mann war gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße 5562 unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße 423 abbiegen. Dabei brach das Hinterrad seines Motorrads aus und der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.