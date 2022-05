1 Ein Vogel hat einen Motorradfahrer derart erschreckt, dass dieser in die Leitplanken prallte. Symbolbild. Foto: dpa

Weil er einem Vogel ausweichen musste, ist ein 34-jähriger Motorradfahrer am Montagabend zwischen Wutach-Ewatingen und Mundelfingen gestürzt und schwer verletzt worden.















Hüfingen - Gegen 19 Uhr war er auf seiner Honda VFR in einer Motorradgruppe unterwegs. In einer Kurve stieg plötzlich ein größerer Vogel vor ihm auf, dem der Fahrer auswich. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen eine Leitplanke.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.