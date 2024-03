1 Angelverein und Bürgermeister haben gemeinsam 225 Baum- und Strauchsetzlinge am Kippenheimer Dorfbach gepflanzt und so dort für mehr Klimastabilität gesorgt. Foto: Schillinger-Teschner

Mehr als 300 Tierarten leben im Kippenheimer Dorfbach. Damit ihr Lebensraum nicht verloren geht, hat der Angelverein das Ufer bepflanzt.









Die Folgen des Klimawandels sind auch in Kippenheim spürbar. Die Pflanzaktion „Projekt 333“ soll mit schattenspendender Uferbepflanzung eine naturnahe Vegetation am Dorfbach fördern und so dem Klimawandel entgegenwirken.