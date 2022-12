1 Das Hechinger Landgericht hat einen 48-jährigen Albstädter zu zwei Jahre und neun Monate Haft verurteilt. Der Mann hatte mit einer Leiter auf seine Mutter eingeschlagen. Foto: Ungureanu

Gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr: Der 48-jährige Albstädter, der mit einer Alu-Stehleiter auf seine Mutter eingeschlagen und gedroht hatte, sie zu töten, kommt für zwei Jahre und neun Monate in Haft.















Link kopiert

Hechingen/Albstadt - Das Urteil der Großen Strafkammer des Hechinger Landgerichts weicht in einem Punkt von der Anklageschrift ab: Zunächst war von "versuchtem Totschlag" die Rede gewesen. Seit Juni sitzt der Mann in Untersuchungshaft – und bleibt weiterhin im Strafvollzug.

Der Angeklagte, sagte der Vorsitzende Richter Hannes Breucker in seiner Urteilsbegründung, habe kein Einkommen, keine Perspektive, keine Wohnung. Insgesamt sei es eine "schwierige Urteilsfindung für eine schwierige Persönlichkeit" gewesen.

Unglückliche Kindheit

Der Richter erinnerte an die unglückliche Kindheit der mittlerweile 48-Jährigen, daran, dass in seiner Familie zwar immer der "schöne Schein" gewahrt worden sei, dass der Vater die Verhaltensauffälligkeit des Sohnes nicht ernstgenommen habe, und dass die Mutter total überfordert gewesen sei. "Das war keine liebevolle Behandlung, wie man sie sich als Sohn wünscht", erinnerte der Richter an die wiederholten Züchtigungen.

"Riss" nach Schnapskonsum

Später im Leben habe es Schicksalsschläge gegeben, Kontakt mit Alkohol und Drogen, eine Borderline-Störung. Kurz vor dem Gewaltausbruch im Juni habe der Mann Cannabis abgesetzt. Als es eine weitere Absage auf eine Stellenbewerbung und erneuten Streit mit der Mutter gab, habe er zum selbst gebrannten Slivovitz gegriffen, habe die Literflasche halb leergetrunken. Es war der Auslöser, und es kam zu dem "Riss": der Motorradfahrt mit 2,5 Promille, ohne Helm und Schutzkleidung. Sie endete an einer Böschung.

Gab es erneut Suizidgedanken, wie bereits in der Kindheit? Jedenfalls sei der Mann zu Fuß zum Haus zurückgelaufen, habe die Terrassentür eingeschlagen und sei mit einer Alu-Leiter, die "unglücklicherweise dort stand", auf die 80-jährige Mutter losgegangen. Die kleine, zarte Frau hatte Todesangst. Lebensbedrohlich seien das gebrochene Wadenbein, die gebrochenen Rippen und die Prellung am Kopf aber nicht gewesen.

Versuchter Totschlag oder Körperverletzung?

Die Grenze zwischen versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung sei sehr schmal, sagte der Vorsitzende Richter. Aber hätte der 80 Kilogramm schwere Mann seine Mutter tatsächlich töten wollen, hätte ein kräftiger Schlag gereicht.

Laut Gutachter ist eine "erheblich verminderte Schuldfähigkeit" nicht auszuschließen. Von einem "minderschweren Fall" könne aber nicht ausgegangen werden, denn diese "Explosion der Gewalt" sei "absolut inakzeptabel". Positiv wertete das Gericht den Täter-Opfer-Ausgleich, bei dem es zu einer Versöhnung gekommen war. Positiv wirkte sich auch das umfassende Geständnis des Angeklagten aus. Erschwerend kam hinzu, dass der rabiate Mann einen beherzten Nachbarn, der in die Auseinandersetzung eingreifen wollte, verletzte, und die Polizeibeamten, die ihn ins Krankenhaus bringen wollten, übel beleidigte und bedrohte.

Richter: Lassen Sie sich helfen

Eindringlich riet der Vorsitzende Richter dem Angeklagten, der das Urteil ohne sichtbare Reaktion zur Kenntnis nahm, sich im Strafvollzug helfen zu lassen und nicht zu resignieren. Ohne Vorstrafen und bei guter Führung habe er Chancen, "vor der Endzeit aus der Haft herauszukommen".