12 Gratulierten zum 33-jährigen Bestehen: Das Horber Grafenpaar Felix Weisser und Marie Dörr, Horbs OB Peter Rosenberger und der Dornstetter Bürgermeister Bernhard Haas mit Ehefrau Daniela (von links) Foto: Monika Schwarz

Mit einem großen Nachtumzug und einer fetzigen Brauchtumsabend-Zeltparty sowie dem traditionellen Zunftmeisterempfang feierte die Dornstetter Narrenzunft ihr 33-jähriges Bestehen. Mehr als 1500 Hästräger feierten mit.









Dornstetten stand am Wochenende ganz im Zeichen der Fasnet. Bereits am Freitagabend waren der Marktplatz und die Straßen zum Sportplatz – dort hatte die Narrenzunft zu ihrem 33-jährigen Bestehen eine große Zeltlandschaft aufgebaut – fest in Narrenhand.