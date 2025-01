33. Jahre Narrenverein Gruol: Schöner kann Fasnet fast nicht sein

34 Die Fransenbutze in bester Laune: Kein Wunder der Narrenverein Gruol feierte seinen 33. Geburtstag mit einem echten närrischen Spektakel Foto: Kost/Thomas Kost

Die noch junge Fasnetssaison 2025 erlebt in Gruol einen ersten Höhepunkt. Über 2000 Narren bildeten beim Jubiläum des Narrenvereins vor tausenden von Zuschauern einen tollen Umzug.









Schon am frühen Morgen herrschte beim Zunftmeisterempfang im Sportheim des SV Gruol viel närrischer Trubel mit vielen Vertretern aus den 38 Narrenvereinen, die sich am Sonntagnachmittag am Umzug beteiligten. Vor dem Sportheim sorgten die Gruoler Schonzda-Bätscher für launige Ständchen – auch sie hatten übrigens Grund zu feiern: die Fasnetsmusik gibt es auch schon seit 20 Jahren.