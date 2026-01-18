33 Jahre Elferrat Aitern: Im Narrendorf wird groß gefeiert

Wenn ein Elferrat dreimal elf Jahre alt wird – die magische Zahl Elf gehört zur Fasnacht – dann darf das Fest auch mal richtig groß ausfallen.
Für dieses Jubiläum schuf am vergangenen Samstag der Elferrat Aitern rund um die Halle das Narrendorf, mit Essensständen, Zelten und einer großen Bar. Alle Aiterner Vereine halfen bei dem gut besuchten Event mit, das acht Guggemusiken mit ihren herrlich schrägen Klängen rhythmisch mit närrischem Leben erfüllten. Die Aiterner Feuerwehr organisierte das Parken beim Schönauer Schwimmbad und die Straßensperrung bei der Halle. Ein Bus-Shuttle und Extrabusse von und nach Todtnau brachten Besucher und Akteure zum Veranstaltungsort.