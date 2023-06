Der SC Lahr hat sich nach dem Erfolg im Hinspiel im Rückspiel der Relegation gegen den FC Mühlhausen an der Dammenmühle nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Nach dem 3:3 geht es nun gegen den Vertreter aus Württemberg weiter.

Relegation zur Oberliga, Rückspiel: SC Lahr - 1. FC Mühlhausen 3:3 (2:0). Mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel im Gepäck hatte der SC Lahr schon mehr als die halbe Miete gegen Mühlhausen eingefahren. Selbst die Fans der Nordbadener glaubte an der Dammenmühle wohl nicht mehr an ein Wunder, denn nur wenige Anhänger waren gekommen.

In der Anfangsphase zeigte sich der Gast jedoch gewillt, die Wende zu schaffen. Schon nach zwei Minuten landete die Kugel im Lahrer Gehäuse, jedoch ging auch die Fahne des Linienrichters hoch. Nur kurze Zeit später nahm der SCL Mühlhausen dann jedoch den Wind aus den Segeln. Die Offensivabteilung zog ihr Pressing konsequent auf, wodurch Konstantin Fries die Kugel am Strafraum in die Beine gespielt bekam. Anschließend musste er nur noch zur Führung einschieben (6.).

Nach der Trinkpause Mitte der ersten Hälfte musste Lahrs Schlussmann Jona Leptig erstmals eingreifen und lenkte einen zentralen Torschuss sicher über die Latte. Kurz darauf war er dann auch beim Torschuss von Jörn Wetzel zur Stelle und lenkte die Kugel rechts unten um den Pfosten (33.). In der Druckphase der Gäste war es dann erneut Fries, der schon vor der Pause das Weiterkommen der Lahrer sicherte. Er traf zum 2:0 aus ganz ähnlicher Position wie beim Führungstor (43.).

Lahrer U 23 unterstützt in der zweiten Halbzeit lautstark

In der zweiten Hälfte war auch die siegreiche Meistermannschaft der Lahrer U 23 im Stadion angekommen und sorgte für mehr Stimmung auf den Rängen. Zunächst bekamen die neuen Zuschauer aber den Anschlusstreffer der Gäste zu sehen. Aus rund 40 Metern nahm Thorben Stadler Maß und düpierte Leptig (50.). Durch den Elfmeter von Stadler kam Mühlhausen sogar zum Ausgleich (67.). Hektik brach bei den Lahrern allerdings nicht aus, den dem Gast fehlten immer noch drei Treffer. Dennis Häußermann stellte nach Flanke des eingewechselten Ousman Bojang zudem per Kopf die Weichen mit seinem Treffer wieder auf einen Lahrer Sieg (81.).

In der torreichen zweiten Hälfte war Mühlhausen jedoch der letzte Akzent des Spiels vorbehalten. Tim-Sebastian Buchheister wurde mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, hängte zwei Lahrer Verteidiger ab und traf zum 3:3 (86.). Mit einer Parade in der kurzen Ecke verhinderte Leptig kurz vor Schluss schließlich noch eine knappe Niederlage des SCL.

Nun stehen nur noch zwei Partien zwischen dem SC Lahr und der Oberliga. Der kommende Gegner in Hin- und Rückspiel ist der 1.FC Normannia Gmünd aus der Verbandsliga Württemberg.

Zunächst muss Lahr am kommenden Samstag, 17. Juni, auswärts ran. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Das Rückspiel steigt am Sonntag, 25. Juni, an der Dammenmühle. Anstoß ist um 15 Uhr.

SC Lahr: Leptig; Si. Zehnle, Sö. Zehnle (46. Bojang), Monga (83. Gallus), Fries, Wirth, Häußermann, Kerellaj (64. Schätzle), Spoth (66. Wagenmann), Kalt, Moog.

Tore: 1:0 Fries (6.), 2:0 Fries (43.), 2:1 Stadler (50.), 2:2 Stadler (67./FE), 3:2 Häußermann (81.), 3:3 Buchheister (86.).