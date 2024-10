Beim diesjährigen Königsvogelschießen durfte der Kippenheimer Oberschützenmeister Dominic Zähringer 33 Erwachsene und zehn Jugendliche begrüßen, berichtet der Schützenverein.

Es galt wieder, die verschiedenen Teile des Königsvogels von der Krone über das Zepter, den Apfel, die beiden Flügel, den Kopf und schließlich den Rumpf abzuschießen. Bei den Erwachsenen schaffte es Ulrike D’Eugenio mit dem 50. Schuss, die Krone abzuschießen, bei den Jugendlichen schaffte dies Jarno Eble mit dem 49. Schuss.

Das danach folgende Zepter fiel sowohl bei den Erwachsenen als auch bei der Jugend schnell. Bei den Erwachsenen wurde diese Ehre Robert Predescu mit dem 19. Schuss zuteil, Leon Nicolas von der Jugend schaffte dies sogar schon nach acht Schuss. Auch die beiden Äpfel waren bei den Vögeln schnell abgeschossen. Michael Schwarz schaffte dies nach weiteren neun Schüssen bei den Erwachsenen und ebenfalls nach weiteren neun Schüssen auch Eva Joachims bei der Jugend.

Der rechte Flügel machte es den Schützen schwer

Als Nächstes galt es dann, die Flügel des Vogels abzuschießen. Michael Schwarz schoss den linken Flügel nach 31 Schüssen bei den Erwachsenen ab. Bei der Jugend war mehr Geduld gefragt. Emma Nicolas schaffte es mit dem 112. Schuss, den Flügel abzuschießen. Am rechten Flügel kämpften sowohl die Erwachsenen als auch die Jugendlichen lang. Bei den Erwachsenen fiel der rechte Flügel mit dem 102. Schuss durch den ältesten Teilnehmer Ernst Heck, Sophia Hoch schoss den Flügel mit dem 126. Schuss bei der Jugend ab. Der Kopf fiel bei den Erwachsenen durch Ralf Himmelspach mit dem 61. Schuss, Leonie Zähringer bezwang den Kopf bei der Jugend mit dem 71. Schuss.

So blieb letztendlich nur noch der Rumpf des Königsvogels übrig. Wer diesen bezwingt, wird neuer Schützenkönig beziehungsweise Schützenprinz. Der Rumpf lockerte sich immer mehr, leiste aber dennoch lange Widerstand, bevor er zu Fall gebracht werden konnte. In einem spannenden Finale schaffte es Lothar Stulz, den Rumpf mit dem 88. Schuss zu bezwingen und so konnte er zum neuen Kippenheimer Schützenkönig gekrönt werden.

Foto: Schützenverein

Auch bei der Jugend war es spannend. Leonie Zähringer brachte den Rumpf mit dem 60. Schuss zu Fall und konnte so zur neuen Kippenheimer Schützenprinzessin gekrönt werden. Erster Ritter bei den Erwachsenen wurde Peter Störk, bei der Jugend Sophia Hoch. Zweiter Ritter bei den Erwachsenen wurde Richard Störk, bei der Jugend Juliane Schwarz.

Wie in jedem Jahr wurde auch wieder eine Ehrenscheibe ausgeschossen. Moritz Kölble sicherte sich die Ehrenscheibe bei den Erwachsenen. Die Jugend kämpfte auf den Elektronischen Anlagen um die Ehrenscheibe. Leonie Zähringer traf am besten und sicherte sich die Ehrenscheibe mit einer 9,7.