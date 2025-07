321 Plätze im „Zentrum“: Mit „Baguette“-Fassade – so sieht das neue Parkhaus in Rottweil aus

Es ist ein enormes Bauwerk, dass sich da zwischen Polizeirevier und Markthalle an der Körnerstraße entlang zieht: 321 Parkplätze bietet das „Parkhaus Zentrum“ künftig. Vor wenigen Wochen sah der Neubau noch vor allem nach jeder Menge Stahl aus. Jetzt hat sich die Optik komplett gewandelt. Die Fassaden-Elemente wurden angebracht – und die sind ganz besonders.

Auf der Unterkonstruktion wurden sogenannte „Ton-Baguettes“ in leicht unterschiedlichen Braun- und Beigetönen angebracht, die im Anschluss mit Bewuchs begrünt werden. Sowohl in der Fassade als auch unter den Decken sind außerdem Schallschutz-Elemente angebracht, die die Schallemissionen stark reduzieren sollen.

Lesen Sie auch

Langlebig und wetterfest

Mit der Ton-Baguette-Variante – die bereits 2020 das erste Mal vorgestellt wurde – hatte sich der Gemeinderat für die teurere entschieden. Auch Holzlamellen standen zur Debatte. Als Vorteile der Ton-Elemente werden unter anderem deren Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit sowie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten angesehen.

Unterbrochen sind die Elemente nun durch einzelne Glasfronten. Verglast sind auch die großen Treppenhäuser, jeweils an der Kopfseite des langgestreckten und rund zwölf Meter hohen Baus. Auf acht Parkebenen in der so genannten Splittlevel-Bauweise finden sich 321 Parkplätze, etliche davon mit E-Lademöglichkeit. Auf dem bisherigen Parkplatz Groß’sche Wiese an dieser Stelle hatten 160 Autos Platz.

Vergabesumme von sechs Millionen

Nach jahrelanger Vorplanung und etlichen Verzögerungen – einst war von einer Fertigstellung im August 2022 ausgegangen worden – wurden Mitte Juli vergangenen Jahres die Arbeiten an die Goldbeck Süd GmbH aus Engen zu einer Angebotssumme von knapp sechs Millionen vergeben. Insgesamt, so hieß es beim Richtfest im April, investiere die Stadt rund 7,4 Millionen Euro in den Neubau, knapp 3,1 Millionen Euro der Gesamtsumme fließen aus Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes.

Nun geht das Projekt – das nicht allen Rottweilern angesichts der „monströsen“ Ausmaße gefällt – in die Zielgerade. Nach den Sommerferien soll die Einweihung sein – und damit wird in Rottweil dann auch ein neues Parkgebühren-Zeitalter anbrechen. Nur noch im Parkhaus Zentrum und im Parkhaus am Kriegsdamm gibt es dann kostenloses Parken – und zwar für eine Stunde. Jede weitere kostet dann einen Euro.

Echte „Baguettes“ sind da zwar nicht inklusive, dafür locken aber die Markthalle daneben und natürlich die Gastronomie in der Innenstadt mit der nötigen Stärkung. Die Hoffnung ist es, mit dem neuen Parkhaus den Parksuchverkehr in der Stadt einzudämmen und das Flanieren, Einkaufen und Einkehren dadurch noch attraktiver zu machen.