32.000 Euro Spenden gesammelt: 200 Frauen treffen sich zum „Ladies Lunch“ im Europa-Park

200 Damen und einige wenige Herren haben sich am Mittwoch im Ballsaal Berlin des Europa-Parks zu einem erlesenen Mittagsmenü mit Showprogramm getroffen, um sich gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Kreisverband Ortenau für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, einzusetzen. Dabei kam eine Spendensumme von 32 255 Euro zusammen.

Der Schulchor der Gemeinschaftsschule Rust unter der Leitung von Schulleiter Christian Moser und dessen Stellvertreterin Britta Schubert eröffneten mit frohen Liedern. Mauritia Mack freute sich über die große Resonanz der Veranstaltung, einem Nachmittag mit inspirierenden Gesprächen und wertvollem Austausch unter engagierten Frauen.

Erinnerungen an die Anfänge des Kreisverbands

Mack erinnerte an Jens-Uwe Folkens, dem damaligen Chefarzt der Kinderklinik am Ortenau-Klinikum als Gründer des Vereins im Jahr 1989, der sich im Jahr 2008 in einer finanziellen Notlage an sie gewandt hatte. Damals entstand die Idee zu diesem Mittagsessen, das nun seine mittlerweile 17. Auflage feiert.

Mit unermüdlichem Einsatz habe Folkens den Verein Kinderschutzbund Ortenau über drei Jahrzehnte – bis zu seinem Tod – geprägt. Heute sei der Verein mehr denn je eine starke Lobby für Kinder. Er setze sich für Kinderschutz, Kinderrechte und Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien ein. In der Ortenau leistete er vielfältige Projekte wie Familienpaten, Bildungspaten oder den begleiteten Umgang von Kindern mit ihren getrennt lebenden Elternteilen sowie Gewaltprävention an Schulen.

Ein großer Dank ging an Offenburgs Alt-Oberbürgermeisterin Edith Schreiner, die seit 2019 mit großer Energie und Kompetenz den Vorsitz des Vereins inne hat und über ein wertvolles Netzwerk verfügt und klare Visionen hat, dem Vorstandsteam und den ehrenamtlich Engagierten sowie den Spendern.

Kreisverband-Vorsitzende Edith Schreiner (von links), Parkmaskottchen Ed sowie Mauritia und Jürgen Mack sammelten Geld für Kinder in schweren Lebenslagen. Foto: Hiller

Schreiner lobte die Aktion in Rust, der sie schon seit Beginn beiwohne. Sie könne sich keinen besseren Veranstaltungsort vorstellen als den Europa-Park. Die Sprecherin lobte den Zusammenhalt und die Lebensleistung der Familie Mack und gratulierte zum 50. Jubiläum. Sie dankte für die Unterstützung und stellte die neuen Projekte des Kinderschutzbundes vor. Insbesondere sei der begleitende Umgang oftmals nicht gefahrlos, doch letztendlich sei es wichtig, das zu unterstützen, was für das Kind gut sei. Neu seien schulbegleitende Bildungsprojekte in kleinen Gruppen. Insbesondere der kreative Teil entwickle bei den Kindern besseres Selbstbewusstsein.

Sehenswert waren die Showeinlagen der Künstler des Europa-Parks. Das Showballett tanzte zu „Pretty Woman“. Während der Menüfolge sang Daniel Johnson Songs von Frank Sinatra, während später das Artistenduo Fragelli Caveagna seine Akrobatik darbot.