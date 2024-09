Der VfB Stuttgart II zittert sich gegen Ingolstadt zu einem 3:2-Sieg. In der ersten Halbzeit dominiert das Team von Markus Fiedler die Partie, in der zweiten drehen die Ingolstädter auf. Am Ende bleiben die drei Punkte beim VfB.

Der VfB Stuttgart II hat in Großaspach den FC Ingolstadt in einem turbulenten Spiel knapp mit 3:2 besiegt und ist somit in der Tabelle an den Schanzern vorbeigezogen.

Der VfB machte von Beginn an Druck und verwandelte fast jede Chance. Bereits in der 9. Minute ging das Team von Markus Fiedler durch ein Tor von Leo Münst in Führung, zehn Minuten später netzte Frederik Schumann zum 2:0 ein. Einen Rückschlag mussten die Schwaben in der 29. Minute hinnehmen, als Simon Lorenz für Ingolstadt zum 1:2 verkürzte, doch Wahid Faghir stellte kurz vor der Halbzeitpause per Elfmeter die Zwei-Tore-Führung wieder her.

VfB muss in der zweiten Hälfte zittern

In der zweiten Hälfte musste der VfB allerdings zittern. Lukas Laupheimer brachte die Schanzer mit einem Eigentor in der 62. Minute auf 2:3 ran. Von da an erhöhte Ingolstadt den Druck, doch der VfB brachte die knappe Führung über die Zeit.

Somit konnten die Schwaben in der 3. Liga auf den 7. Tabellenplatz klettern, während Ingolstadt auf Platz 11 zurückfiel. Am nächsten Spieltag geht’s für die Jungs aus Cannstatt zu Energie Cottbus, Anpfiff ist am Samstag, 21. September, um 14 Uhr.