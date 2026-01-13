Der VfB hat sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2 gewonnen. Frankfurt ging früh in Führung, danach entwickelte sich eine turbulente Partie.
Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Champions League erneut ein Zeichen gesetzt. Drei Tage nach dem rauschhaften 4:1 bei Bayer Leverkusen besiegte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in Eintracht Frankfurt erneut einen direkten Konkurrenten: Nach dem 3:2 (2:1) der Schwaben trennen beide Klubs nun sechs Punkte, die in der Königsklasse beschäftigten Gäste rutschten aus den Europapokalrängen.