Die Hansgrohe Group stellt bis Ende 2025 alle neuen Produktverpackungen in Deutschland auf Papier um. Die dafür eingesetzten Kartonagen und Papierelemente können nach Gebrauch vollständig dem Papierrecyclingkreislauf zugeführt werden, wie der Schiltacher Armaturenhersteller mitteilt.

Durch die Papier-Offensive spare Hansgrohe künftig jährlich rund 312 Tonnen Plastikverpackungen in den deutschen Werken, vor allem im Bereich Kratz- und Schlagschutz, also bei jenen Elementen, die die Armaturen und Brausen in den Kartons vor Kratzern und Transportschäden schützen. Statt Flachbeuteln, Luftpolster, Kettenbeutel, Adhäsionsfolien und Kabelbinder kommen Substitute aus Pappe oder Papier zum Einsatz.

Für die Umstellung von Plastik auf Papier zeichnet bei Hansgrohe das Team Green Company verantwortlich. Projektleiter Torsten Mayer wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Wir arbeiten aktuell noch daran, eine Quote von 100 Prozent Papier zu erreichen. Wir sagen deshalb ganz transparent: Stand heute fehlen uns noch ein paar Prozent zur vollständigen Zielerreichung.“

Allein in Deutschland stamme der größte Anteil am gesamten Plastikmüll aus Verkaufsverpackungen – in Summe rund 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr.

Papierfasern können zehn- bis 25-mal recycelt werden

Parallel zum Plastikverzicht reduziert Hansgrohe die Zahl der Verpackungsgrößen und -varianten bei den Produktkartons. Weniger und zudem raumsparend gestaltete Produktverpackungen optimieren die Logistik.

Papier sei ein hervorragendes Recyclingmaterial, da Papierfasern zehn- bis 25-mal recycelt werden können. Und weil der Papierrecyclingkreislauf mit einer Recyclingquote von 95,4 Prozent europaweit sehr gut funktioniere, ist Papier für Hansgrohe in Zukunft das Verpackungsmaterial der Wahl. Die Plastikabfall-Recyclingkreisläufe in Europa hingegen sind laut dem Unternehmen noch nicht optimal aufgestellt. Ein Großteil des in Europa verursachten Kunststoffabfalls werde nicht recycelt, sondern nach wie vor in Drittländer verschifft, mit unklarem Verbleib.