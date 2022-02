1 Mit zwei Mehrfamilienhäusern soll eine Baulücke in der Bahnhofstraße geschlossen und neuer Wohnraum geschaffen werden. Einen Investor gibt es bereits. Foto: Sannert

An der Bahnhofstraße, auf einer Freifläche oberhalb des Hotels König Karl, sollen in zwei Mehrfamilienhäusern 31 neue Mietwohnungen entstehen.















Link kopiert

Freudenstadt - Das Vorhaben war Thema in der Sitzung des Freudenstädter Gemeinderats. Vorgesehen sind hauptsächlich Drei- und Vierzimmer-Wohnungen, aber auch Zwei- und Fünfzimmer-Wohnungen. Einen Investor für das Projekt gibt es bereits. Der plant in einer Tiefgarage, die von der König-Karl-Straße her angefahren wird, 32 Stellplätze, und weitere neun im Außenbereich.

Um die planerische Voraussetzung für die Bauten auf dem stark abfallenden Gelände zu schaffen, hat der Gemeinderat den Bebauungsplan "Südliches Ziegeltal, erste Änderung" auf den Weg gebracht und bei einer Gegenstimme in der Fassung vom 8. Februar als Satzung beschlossen. Damit ist das Planverfahren abgeschlossen. Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, nannte als Voraussetzung für die Schließung der Baulücke Grundstücksverhandlungen, in denen es gelungen sei, die vielen kleinen Parzellen aufzukaufen und zu einem großen Ganzen zusammenzufügen.

14,50 Meter Firsthöhe

Die mehrgeschossigen Gebäude sollen sich an der Umgebungsbebauung orientieren. Die Firsthöhe wurde auf 14,30 Meter festgesetzt. Im Vergleich dazu: Das benachbarte Hotel König Karl hat eine Firsthöhe von 14,50 Metern. Vom "König Karl" seien die Neubauten deutlich abgerückt, um dem Hotel- und Gaststättenbetrieb eine spätere Erweiterung zu ermöglichen, sollte dies gewünscht sein, so Müller. Von den vorhandenen Parkplätzen entlang der Bahnhofstraße müssten einige in Längsparkplätze umgewandelt werden. "Die neuen Gebäude werden sich architektonisch deutlich abheben, aber in das Gesamtgefüge einfügen", so Müller.