Der VfR Klosterreichenbach und der Förderverein des VfR veranstalten von diesem Freitag, 3. Januar, bis Sonntag, 5. Januar, das alljährliche Fußball-Dorfturnier in der Sporthalle in Klosterreichenbach. Die Verantwortlichen des VfR freuen sich über die Teilnahme von 31 Teams, alle aus der Gemeinde Baiersbronn.

Bei der 31. Auflage des Dauerbrenners werden die letztjährigen Sieger bei den Aktiven, Nichtaktiven und den Firmenteams versuchen, ihre Titel in der Sporthalle zu verteidigen, heißt es in einer Mitteilung des VfR.

Es haben sich zwölf Aktiven-Teams und elf Nichtaktiven-Teams sowie acht Firmen-Mannschaften angemeldet. Das Firmenturnier wird komplett am Samstag ausgespielt. Gespielt wird wie in den Jahren zuvor nach den gegenwärtigen WFV-Hallenregeln und mit der eigenen VfR-Rundumbande.

Sparten des VfR übernehmen Bewirtung

An allen Turniertagen ist für Bewirtung durch die verschiedenen Vereinssparten gesorgt. Auch die Bar ist an allen drei Abenden geöffnet. Am Sonntag, dem Finaltag, sind zudem Jugend-Einlagespiele geplant. Bereits am Samstagabend will DJ Stoisser beim Firmenturnier die Stimmung zum Kochen bringen. Für die Playersparty am Sonntag haben die Verantwortlichen des VfR erneut DJ Jabba verpflichtet, der die Halle in den Abendstunden zum Beben bringen will.

„Wir sind gerüstet und freuen uns auf das Event und auf ein fair ausgetragenes Turnier mit ganz viel Spaß für die Spieler und die Zuschauer“, heißt es von Seiten der VfR-Verantwortlichen.

Erstes Dorfturnier vor mehr als 30 Jahren

1993 wurde das erste Dorfturnier, damals noch unter dem Namen „Fleckenturnier“, veranstaltet. In den ersten Jahren war es noch auf Klosterreichenbach und seine Teilorte begrenzt. Der VfR weist in seiner Mitteilung auch darauf hin, dass für die Zufahrtsstraße zur Sporthalle „Am Wiesenrain“ vom 3. bis 6. Januar eine verkehrsrechtliche Anordnung des Ordnungsamts Baiersbronn vorliegt, in der zum Wohle der Anwohner ein beidseitiges Parkverbot angeordnet wurde.

Parkplätze sind ausreichend auf dem Sportplatzparkplatz an der Röter Straße vorhanden, so der Verein. An der Sporthalle selbst und der Grundschule Klosterreichenbach ist nur ein sehr begrenztes Parkplatzangebot verfügbar.

Die genauen Gruppen-, Spiel- und Zeitpläne können im Internet unter www.vfr-klosterreichenbach.de und auf der VfR-Facebook-Seite eingesehen und heruntergeladen werden.