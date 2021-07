1 Neuzugang Kai Sieb erzielte das 1:0 für den VfL Nagold. Foto: Kraushaar

Der VfL Nagold absolvierte gegen den TuS Ergenzingen bereits sein viertes Testspiel der Vorbereitung. Mit 3:1 siegte der VfL souverän.

Im Vergleich zum Auftritt gegen den Verbandsligisten VfL Sindelfingen gab es in der Partie gegen den TuS Ergenzingen für die Nagolder Spieler aber nur wenig Gelegenheit, sich zu profilieren. Die Gäste-Elf von Trainer Michael Sattler konzentrierte sich überwiegend auf die Defensiv und konnte im Spiel nach vorne nur wenige Impulse setzen.

Neu in diesem Testspiel war der erstmalige Auftritt der für die nahe Zukunft geplanten Innenverteidigung, bestehend aus Maximilano Oliveira de Olivereira und Carlos Konz. Beide ließen nach hinten so gut wie nichts anbrennen, zum Aufzählen der TuS-Chancen reichte locker eine Hand.

Daneben hatte VfL-Trainer Armin Redzepagic einige Spieler aus der zweiten Reihe aufgeboten, die sich noch im Kampf um einen Platz im Kader der Landesligaelf befinden. Auch die Ersatzbank war hauptsächlich mit Nachwuchstalenten besetzt.

Mit der frühen VfL-Führung durch Kai Sieb (8.) schien sich ein Torreigen anzubahnen, der jedoch mangels Durchschlagskraft schnell wieder abebbte. "Die spielen doch ohne echte Stürmer, wir müssen nur die Passwege zustellen", forderte TuS-Trainer Sattler zur Pause.

Satter Schuss

Bis dahin war seine zwar Elf überwiegend hinterher gelaufen, mehr als das 2:0 durch einen satten Schuss von David Weinhardt zentral aus acht Metern (30.) hatte die Nagolder Daueroffensive aber nicht zustande gebracht. Unter dem Strich war die Offensivleistung noch nicht Landesligareif, auch wenn Berk Özhan in der 52. Minute auf 3:0 stellte.

Nach einer Stunde wurden die Gäste etwas mutiger, verzeichneten durch Tobias Tauber und Silas Leber sogar zwei Abschlüsse und verdienten sich in der 77. Minute im Anschluss an einen Eckball den Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand durch den eingewechselten Robin Hebold. Bei der Standardsituation sah die Nagolder Abwehr einschließlich Torhüter Joel Mogler nicht sonderlich gut aus, was bei diesem Test jedoch nicht mehr ins Gewicht fiel.

VfL Nagold – TuS Ergenzingen 3:1 (2:0). Tore: 1:0 (8.) Kai Sieb, 2:0 (30.) David Weinhardt, 3:0 (52.) Berk Özhan, 3:1 (77.) Robin Hebold.

VfL Nagold: Joel Mogler (Tor), Maximiliano Oliveira de Olivereia, Carlos Konz, Berk Özhan, Perparim Halimi, Lysander Skoda, Kai Sieb, David Weinhardt, Tobias Essig, Johannes Fleische, Walter Vegelin. Einwechselspieler: Fabian Mücke, Julian Köhler, Jonny Rothfuß, Frederic Fleischle, Julian Stauch.

Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Kai Wiessner, Kevin Fach, David Wentsch