Das Warten hat für Grusel- und Kostümfans bald ein Ende: Halloween steht vor der Tür. Auf welchen Partys in der Region Vampire, Geister und Co. herumlungern, haben wir in unserer Übersicht aufgelistet.

Dieses Jahr soll Halloween besonders sein? In der Region wird einiges geboten. Das schaurig-schöne Fest kann im 90er Retro-Look gefeiert werden, beim Gruseldinner oder während einer Kneipentour Kneipentour.

Im Folgenden gibt es eine Auswahl über die Halloween-Partys in der Region.

Im Kraftwerk in Rottweil findet die größte Halloween-Party in der Region statt. Am Samstag, 26. Oktober, wird mit über zehn DJs auf fünf Floors gefeiert und für eine unvergleichbar schaurig-schöne Stimmung gesorgt. Einlass ist ab 22 Uhr, die Party ist allerdings schon ausverkauft. Einlass ab 18 Jahren.

Wer auf Techno und Verkleiden steht, ist in Sulz-Glatt genau richtig. Auf zwei Floors gilt im Wasserschloss das Motto „Freaks out!“. Techno DJs aus der Region wie Modeplex, Adi Dassler, Leon Huber und Pitri Heil werden auflegen. Wenige Tickets sind noch für knapp 11 Euro online erhältlich. Der Einlass ist ab 18 Jahren.

Auch in Oberndorf findet eine Halloween-Party statt, ganz getreu dem ursprünglichen Namen „Dia de los Muertos“ – also „Tag der Toten“. Ab 21 Uhr wird im Restaurant Tres gefeiert, der Eintritt ist frei.

In Schramberg wird wieder zur Halloween-Party der Falken-Hexen eingeladen. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Jahren, Eintritt kostet acht Euro.

Das „Heavy Halloween Festival“ in Brigachtal geht dieses Jahr in die siebte Runde und findet am 26. Oktober in der Froschberghalle in Kirchdorf statt. Unter anderem die Bands Finsterforst, Vanish und Kommando B werden auftreten. Einlass ist ab17.30 Uhr. Tickets kosten 25 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 30 Euro.

Grusel macht hungrig? Beim Gruseldinner im Restaurant „Zum Wilden Michel“ in Furtwangen gibt es ein Vier-Gänge Menü - begleitet von unheimlichen Geschichten. Knapp 60 Euro kostet ein Ticket, das Essen ist mit inbegriffen. Das Gruseldinner startet um 18 Uhr und geht bis fast Mitternacht. Tickets gibt es bis zum Vorabend (30. Oktober) online zu kaufen.

„Halloween – the night of horror“ – das ist das Motto in der Disco Okay in Donaueschingen. Los geht´s um 22 Uhr. Der Eintritt ist ab 18 Jahren, unter 18-Jährige dürfen mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten feiern.

Die mittlerweile schon traditionelle Halloween Kneipennacht in Albstadt-Ebingen hat das Motto: „Warum sollte man nur in einem Pub feiern, wenn man auch in viel mehr kann?“ Um 20 Uhr geht die Pub- und Bar-Tour in der Innenstadt los. Alle teilnehmenden Kneipen bieten den Besuchern Live Musik und Halloweendeko. Es gibt auch einen kostenlosen Shuttlebus, der von der Stadtmitte aus eine Schleife zum McDonalds-Restaurant dreht und Haltestellen in der Umgebung anfährt. Der Vorverkaufspreis liegt bei 15 Euro; 20 Euro kostet ein Ticket an der Abendkasse. Wo es die Tickets zu kaufen gibt, steht unter diesem Link.

In Balingen wird im Sonnenkeller gefeiert. Ab 20 Uhr ist dort mit anderen verkleideten Mumien, Vampiren und Monstern zu rechnen.

In Dormettingen lädt das Restaurant Schieferhaus ein. Im Indoor-Partyzelt legen ab 20 Uhr verschiedene DJs auf. Knapp 10 Euro kostet ein Ticket, Einlass ist ab 16 Jahren.

Im Teufelswerk Nagold werden keine Halloween-Kostüme getragen, sondern neonfarbene Retro-Outfits und schrille Accessoires. Unter dem Motto „Halloween Party – We love the 90s“ werden an den zwei Bars und auf der Tanzfläche sämtliche Nostalgie-Hits gespielt. Los geht es um 21 Uhr, eine Eintrittskarte kostet acht Euro. Eintritt ist ab 18 Jahren. Tickets gibt es unter diesem Link.

Auch dieses Jahr wird eine Halloween-Party im Tempel in Calw gefeiert. Für „Scary Beatz“ – also beängstigende Klänge – ist dabei gesorgt. Eintritt kostet zehn Euro.

Im Martinique in Freudenstadt findet dieses Jahr wieder die Halloween Kultparty statt. Ab 22 Uhr wird gefeiert, aufgelegt wird von Deejay Webster und DJ Hansi auf zwei Floors. Der Einlass ist ab 18 Jahren.

Ortenaukreis

In der Europa-Park Arena in Rust wird die große SWR3 Halloween-Party gefeiert. Es gibt unter anderem Musik von Twocolors und Vice zu hören. Von einer Silent-Disco bis hin zu einem Fotopoint ist viel geboten. Ein professionelles Halloween-Make-Up kann man sich auch (vor Ort gegen Gebühr) schminken lassen. Die Locations öffnen ab 20 Uhr. Das Eventgelände inklusive Food-Court und „Get your Make-Up“ öffnet ab 18 Uhr. Der Eintritt ist ab 18 Jahren, Tickets gibt es ab 35 Euro. Mehr Infos und Tickets gibt es unter diesem Link.