Wenn die Blätter anfangen, sich zu verfärben und die Menschen damit beginnen, ihr Haus gruselig zu schmücken, dann dauert es nicht mehr lange bis Halloween.

Halloween wurde in den vergangenen Jahrzehnten zu einem weltweiten Ereignis. Dabei besteht das Fest aus vielen verschiedenen Bräuchen, die zu dem Halloween geführt haben, das wir heute feiern.

Nachfolgend beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Woher stammt Halloween eigentlich?

Der Ursprung des Fests kommt von den Kelten. Sie feierten bereits im fünften Jahrhundert vor unserer Zeit Ende Oktober das Fest „Samhain“.

An Samhain, dem Beginn des neuen Jahres im keltischen Jahreskreis, traf nach keltischem Glauben die Welt der Toten auf die der Lebenden. Die Toten suchten die Lebenden heim, um ihre Seelen in Besitz zu nehmen und so ein Leben nach dem Tod führen zu können. Zudem feierten die Menschen die letzte Ernte vor dem Winter.

Was haben die Kostüme mit den Toten zu tun?

Die Menschen trugen furchterregende Masken und zogen lautstark durch die Straßen, um nicht von den Toten erkannt zu werden oder um sie abzuschrecken. So sollten die Geister sie nicht „besetzen“ können. Um die Toten milde zu stimmen, stellten die Lebenden den Toten vor ihren Häusern kleine Naschereien hin.

Nicht nur Menschen tragen an Halloween Kostüme. Foto: Pixabay/JasonDoiy

Was bedeutet der Ruf „Süßes oder Saures“?

Seit Jahrzehnten fordern verkleidete Kinder mit dem Spruch „Trick or Treat“ bzw. „Süßes oder Saures“ an jeder Haustür Süßigkeiten. Aber was hat es mit dieser Tradition auf sich? Wie bereits erklärt, glaubte man an Samhain, dass die Geister bis zu den eigenen Häusern gingen, um Seelen zu besetzen. Um die Geister zu besänftigen, lagen vor den Haustüren kleine Geschenke. Daraus ist der englische Spruch „Trick or Treat“ entstanden, der im Deutschen als „Süßes oder Saures?“ übersetzt wurde.

Was bedeutet das Wort „Halloween“ eigentlich?

Der Name des heutigen Gruselfests kam mit der Christianisierung. Im neunten Jahrhundert bezeichnete die Kirche das Fest als „All Hallows´ Eve“ (zu Deutsch: Allerheiligen), den Abend vor Allerheiligen, dem am 1. November. Davon ließ sich der Name „Hallowe´en“ ableiten, den man heute als „Halloween“ kennt.

Warum das gruselige Fest?

Halloween als Gruselfest – das gab es als solches zunächst in Amerika. Vor knapp 180 Jahren hatten irische Einwanderer den Brauch dorthin gebracht. Erst in den 90er-Jahren kam das Ereignis dann nach Deutschland und Menschen begannen auch hier, gruselige Kostüme zu tragen und ihre Häuser schaurig zu dekorieren.