31. Oktober bis 2. November: Das war am Wochenende in der Region los

Am Halloween-Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.

Die größte Halloween -Party Süddeutschlands, Rübengeister-Schnitzen und Party mit Wiesn-Hits: Am Feiertags-Wochenende ging es rund.

Im Schwimmbad im Wolterdingen wurde die alte Tradition des Rübengeister-Schnitzens gerne genutzt, um schaurig-schöne Geister-Lampen zu schaffen. Die Landfrauen freuten sich über das Interesse an diesem Angebot.

Kreis Rottweil Die Party mit Wiesn-Hits und Klassikern stieg beim 14. Weiherwasenfest des Sportverein Waldmössingen in der Kastellhalle.

Mehr als 2500 Besucher feierten bei der Halloween Madness 2025 im Top10 Balingen, die als größte Halloweenparty Süddeutschlands gilt, bis in die frühen Morgenstunden.

An Halloween lockte wieder die Albstädter Kneipennacht das Partyvolk in die Innenstadt von Ebingen. Einige hatten sich gruselige Outfits einfallen lassen.

Wer braucht Halloween aus Übersee, wenn es den Brauch der Rübengeister gibt? In Nusplingen wird die Tradition des Futterrüben-Schnitzens seit einigen Jahren wieder gepflegt.

„Der verkaufte Großvater“ in der Inszenierung des Melchinger Theaters Lindenhof gastierte in der Ebinger Festhalle, die wohl nicht für alle Stücke gemacht ist.

Im Rahmen der jungen Kulturwoche „#Kulturundso“ war Feuerwehrmann Sam in Albstadt zu Gast und sorgte für viel Spaß unter den jungen Besuchern.

Christian Ortel und Michael Ausserhofer haben gemeinsam eine gruselige Halloween-Party in Straßberg auf die Beine gestellt.

Wahrsagerinnen, Mumien, Zombies und Co.: In Rohrdorf wurde am Vorabend von Allerheiligen farbenprächtig und originell gefeiert.

Der gruselig geschmückte Stollen im Besucherbergwerk „Himmlisch Heer“ und der liebevoll dekorierte Vorplatz lockten viele Besucher zur Halloweenfeier nach Hallwangen.

Viel Publikum, teils gespenstisch kostümiert, kam zur Empfinger Halloweenparty. Der Veranstalter freute sich über guten Besuch.

Auch in diesem Jahr zog die Halloweenparty im Teufelwerk in Nagold wieder Hunderte von Feierlustigen an. Unter dem Motto „Barbie & Kens Dark Dreamhouse“ verwandelte sich die beliebte Location am 31. Oktober in eine düstere und dennoch humorvolle Parallelwelt aus Plastikträumen, Neonpink und Schauerromantik.

Spannendes über die Befreiung des Volkes Israel: Das Adonia-Musical „Mose“ hat rund 550 Besucher – vom Kindergartenkind bis zu den Großeltern – in die Enztalhalle in Bad Wildbad gelockt

Der Basler „Zombie Walk“ am Samstagabend hatte zwar etwas Pech mit dem Wetter. Aber echte Untote ficht das nicht an. Mehr als 100 von ihnen schwankten durch die Innenstadt.

Seit sieben Jahren verwandelt Nicole Hiltpold für einen Abend ihren Garten in Rheinfelden eine schaurig-schöne Halloween-Hochburg. Das Spektakel lockt immer mehr Publikum an.

Viele Geschäftsinhaber bemühten sich, ihren Kunden am Vorabend zu Halloween in Weil am Rhein etwas Besonderes zu bieten. Die Besucherfrequenz war durchwachsen.

Bei der Traditionsveranstaltung der Trachten- und Volkstanzgruppe in Egringen gab es wieder ein buntes Programm.