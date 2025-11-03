31. Oktober bis 2. November: Das war am Wochenende in der Region los

Am Halloween-Wochenende war wieder einiges los in der Region. Wir haben die eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.
Die größte Halloween-Party Süddeutschlands, Rübengeister-Schnitzen und Party mit Wiesn-Hits: Am Feiertags-Wochenende ging es rund.
Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region haben wir hier zusammengetragen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
Im Schwimmbad im Wolterdingen wurde die alte Tradition des Rübengeister-Schnitzens gerne genutzt, um schaurig-schöne Geister-Lampen zu schaffen. Die Landfrauen freuten sich über das Interesse an diesem Angebot.