1 In Schwenningen musste die Polizei bei einer Schlägerei eingreifen. Symbolbild. Foto: dpa

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der Uhlandstraße gekommen. Vor einem Schnellimbiss gerieten zwei Gruppierungen in Streit. Die Polizei musste mit mehreren Streifen anrücken, um die Kontrahenten zu trennen und die Situation zu beruhigen.















Villingen-Schwenningen - Nachdem es zunächst zu gegenseitigen Beleidigung gekommen war, eskalierte der Streit. Die Beteiligten wurden handgreiflich.

Ein 31-jähriger Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, die er in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.

Was letztlich der Auslöser des Streits war und wer sich wie an der Auseinandersetzung beteiligte, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Bereits am Samstag ist es in der Färberstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der bis zu 20 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Und auch am Sonntag ist ein 32-jähriger Mann in Donaueschingen offenbar von einer zehnköpfigen Gruppe angegriffen und bestohlen worden.