1 Ein 31-jähriger Mann soll am Sonntagabend in Achern seine 26-jährige Partnerin vergewaltigt, gewürgt und mit dem Tod bedroht haben. Foto: Gentsch

Die Polizei hat in Achern einen 31-jährigen Mann festgenommen. Er soll am Sonntagabend eine junge Frau in Achern vergewaltigt, gewürgt und mit dem Tod bedroht haben.















Nach derzeitigen Erkenntnissen war die junge Frau bei dem mutmaßlichen Täter – ihrem Partner – zu Besuch, informieren Polizei und Staatsanwaltschaft Baden-Baden in einer gemeinsamen Mitteilung. Der 31-jährige Mann soll offenbar unter Anwendung von Gewalt gegen ihren Willen Sex mit ihr gehabt haben. Nach einem Disput um die gemeinsame Zukunft habe der Tatverdächtige seine Partnerin mehrfach bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und sie mit dem Tode bedroht.

Durch die Hilfeschreie der jungen Frau wurden Nachbarn auf die Situation aufmerksam und sollen die Wohnungstür eingetreten haben. Die Frau wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde zunächst in Gewahrsam genommen und nach den ersten Ermittlungen am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 31-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.