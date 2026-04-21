31 Eltern erhalten Wunschzusage: Die Kita-Situation in Kippenheim ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr

Es steht gut um Kippenheims Betreuung: Für jedes Kind gibt es einen Platz. Laut Bürgermeister befinde sich die Gemeinde in der komfortabelsten Lage seit 20 Jahren.
Für zwei Wochen soll in diesem Jahr eine Sommerferienbetreuung für die Kinder der beiden Kippenheimer Grundschulen angeboten werden. Bereits im Januar hatte der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung des Jahres die Ergebnisse der Bedarfsplanung für die Sommerferienbetreuung besprochen – und darum gebangt, ob es gelingen würde, genügend Personal für die Betreuung anzuwerben.