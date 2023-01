8 Zwölf Mal "Feuer frei" hieß es auf dem vorderen Hubenloch in Villingen für ebenso viele gute Wünsche zum Auftakt des neuen Jahrs. Foto: Bombardi

Silvester und Neujahr sind mit vielen, oft regional sehr unterschiedlichen Bräuchen verbunden. Eine Auswahl der Veranstaltungen am Wochenende in der Region.















Über Silvester und Neujahr war in der Region wieder viel geboten. Wir haben die Highlights zusammengetragen.

An die 200 Zuschauer zog es auf das Villinger Hubeloch, um mit dem Historischen Grenadiercorps ins neue Jahr zu starten.

Ein festliches Konzert in der Kirche - das konnten Liebhaber des (nicht nur) kirchlichen Orgelspiels ausgiebig an Silvester in der Lorenzkirche in St. Georgen genießen. Zu später Stunde – um 22 Uhr – begann das gut besuchte Konzert. Der Kantor der evangelischen Kirchengemeinde, Jochen Kiene, bot ein abwechslungsreiches Programm, das Werke verschiedener bedeutender Komponisten enthielt.

In Rangendingen "Steh’n zwei Stern am hohen Himmel" – zumindest in der Silvesternacht. Dann singen die jungen Männer ihren Jahrgängerinnen das Neue Jahr an – und machen einen traditionsreichen Schritt ins Erwachsenwerden.

Über 20 Stunden Hallenfußball gab es bei der 26. Auflage des Sparkassen-Indoor-Cup 2022 zu sehen.

Der Name Dominik Kuhn sagt den wenigsten etwas – Dodokay kennt jeder. Unter diesem "Nom de guerre" firmiert der selbsternannte "Schwaben-Synchro-Grasdackel", Klickscheffler und Schwabenkomödiant, der im alten Jahr noch rasch Station in Albstadt machte.

Das Bobbern an Silvester hat im Mötzinger Gasthaus Hirsch eine über 100-jährige Tradition – und das zudem bereits in vierter Generation.

Pünktlich um 18 Uhr öffneten sich am Silvestertag die Türen zu einem außergewöhnlichen Silvesterball in allen Räumen des Kurhauses Bad Liebenzell mit Buffet, Live-Musik, Profi-Tanzshow und einem brillanten Silvester-Feuerwerk.

Der Pfrondorfer Silvesterkick ist nach wie vor ein richtiger Klassiker – und nach der dreijährigen Corona-Zwangspause folgte jetzt an Silvester ein Revival. Bei frühlingshaften Temperaturen hatten 35 Fußballbegeisterte wieder mal richtig Spaß und die Weihnachtskalorien verbrannten kräftig.

Aus dem Dunkel in der Kirche St. Johann Baptist in Tennenbronn klangen leise Melodien in die stillen Gedanken der wartenden Besucher auf das angekündigte Gesangstrio "Aiana".

Zu einer alten Tradition trafen sich Einwohner von Schiltach auf dem Marktplatz und zogen singend mit ihren erleuchteten Laternen über die Stadtbrücke zur evangelischen Kirche.

Der 22. Silvesterlauf in Horb konnte zwar mit keinem neuen Teilnehmerrekord aufwarten, dafür mit frühlingshaften Temperaturen, die hart an der 20-Grad-Grenze kratzten. Um die 120 Läuferinnen und Läufer inklusive einer kleinen Gruppe Nordic-Walkern durfte Ingo Schulze in diesem Jahr auf den Rundkurs schicken.

Ortenaukreis

Mit ihrer spektakulären Rammstein-Tribute-Show "Schutt und Asche" hat die Band "Stahlzeit" nach zwei Jahren Zwangspause die Haslacher Stadthalle gerockt. 1200 Fans feierten ausgelassen mit.

Bei bestem Wetter haben rund 200 Teilnehmer des Kippenheimer Silvesterlaufs sich sportlich vom Jahr 2022 verabschiedet.