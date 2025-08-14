30er-Zonen in Bisingen: „Keine wirksamere Alternative“

„Keine wirksameren Alternativen“ zur Ausweitung von 30er-Zonen sieht der Lärmaktionsplan. Das Tempolimit sorgt für weniger Lärm, bringt aber ein anderes Problem.
Alle fünf Jahre müssen bestehende Lärmgutachten überprüft werden. Damit ist man derzeit auch in Bisingen befasst, denn das nächste Gutachten muss im kommenden Jahr feststehen. Der Lärmaktionsplan in aktueller Fassung liegt derzeit für die Öffentlichkeit aus. Die Bürger können noch bis einschließlich Freitag, 5. September, Stellungnahmen mit ihren Vorschlägen einbringen.