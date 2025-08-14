30er-Zonen in Bisingen: „Keine wirksamere Alternative“

„Keine wirksameren Alternativen“ zur Ausweitung von 30er-Zonen sieht der Lärmaktionsplan. Das Tempolimit sorgt für weniger Lärm, bringt aber ein anderes Problem.

Alle fünf Jahre müssen bestehende Lärmgutachten überprüft werden. Damit ist man derzeit auch in Bisingen befasst, denn das nächste Gutachten muss im kommenden Jahr feststehen. Der Lärmaktionsplan in aktueller Fassung liegt derzeit für die Öffentlichkeit aus. Die Bürger können noch bis einschließlich Freitag, 5. September, Stellungnahmen mit ihren Vorschlägen einbringen.

„Geringe Einschränkungen“

Der Vorschlag der Gutachter: Die bestehenden 30er-Zonen ausweiten. Als Begründung führen sie die den stark reduzierten Verkehrslärm an, der um 2,5 bis 3,0 dB(A) sinkt.

Die Experten der „Fichtner Water & Transportation GmbH“ mit Sitz in Stuttgart begründen die Temporeduzierung auch damit, dass „keine Alternative erkennbar“ ist, es gebe „keine wirksameren Alternativen“.

Darüber hinaus seien nur „geringe Einschränkungen“ zu erwarten und die Maßnahme lässt sich vergleichsweise einfach umsetzen, würde aber zahlreichen Betroffenen einen Nutzen bringen.

Mehr Schadstoffe

Eine Tempo-30-Zone bringt zwar weniger Lärm, aber mehr Schadstoffe. Das berichtet zum Beispiel der Automobilclub ADAC. „Bei niedriger Geschwindigkeit und höhertourigem Fahren steigt auch der Stickoxidausstoß. Vor allem beim wiederholten Anfahren im Stop-and-Go-Verkehr ist die Schadstoffemission am höchsten“, heißt es in einer Pressemitteilung auf der Internetseite.

Zum Abbremsen und wieder Anfahren kommt es auch in Bisingen, insbesondere aufgrund der längs geparkten Autos entlang der Steinhofener Straße und der Balinger Straße.

Ein Blogbeitrag des ADAC greift das Thema 30er-Zone ebenfalls auf: „Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Tempo 30 bei konstanter Geschwindigkeit zu einem höheren Verbrauch an Treibstoff, einem vermehrten Ausstoß an Stickoxiden sowie zu mehr motorbedingtem Feinstaub führt.“

Die bundesweit aktive „Bürgerinitiative Pro Tempo 50“ führt Sicherheitsaspekte an: Fahrradfahrer könnten bei einer 50er-Zone spielend überholt werden können, während in einer 30er-Zone die Geschwindigkeit von Auto und Fahrrad recht ähnlich ist – zumal viele Fahrräder mit Antrieb ganz locker auf 25 Stundenkilometer kommen.

Ob sich aber alle Autofahrer ans neue Tempolimit halten werden, ist eine gleichwohl offene Frage. Die Gutachter, die den Lärmaktionsplan zusammengestellt haben, plädieren daher für Geschwindigkeitskontrollen.

Selten bestückte Blitzer

Nun gibt es in Bisingen zwar Blitzersäulen, aber diese sind nicht immer mit einem Innenteil bestückt. Insbesondere der Blitzer beim Edeka soll selten bestückt sein. Freilich fährt niemand schneller als das Tempolimit an den stationären Blitzern vorbei, man sieht das Innenleben ja nicht.

Ortsumfahrung im Visier

Die Lärmgutachter machen einen weiteren interessanten Vorschlag: den Bau einer Ortsumgehung. Im Gespräch war ein solches Projekt bereits seit den 1960er-Jahren. Bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2002 stimmte eine knappe Mehrheit gegen eine Machbarkeitsstudie, die einen von mehreren Trassenvarianten untersuchen sollte. Seither liegt das Thema bei den Akten.

Die Freien Wähler hatten die Ortsumfahrung im Jahr 2020 erneut ins Gespräch gebracht, getan hat sich seither aber nichts Konkretes. Klaus Ertl, ehemals Mitglied des Gemeinderats und Fraktionsvorsitzender der Freien-Wähler-Fraktion, sagte kurz vor dem seinem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik: „Die Umfahrung für Bisingen würde ich wieder auf Agenda bringen.“ Ernsthaft verfolgt wird das Thema nicht mehr.

Fahrbahnen sanieren

Als weitere langfristigen Strategien schlagen die Gutachter Fahrbahndeckensanierungen vor, ebenso wie die „Beeinflussung der Verkehrsmittel“ und „Lärmminderung in der Stadtplanung“.

Auch dazu können die Bürger eine Stellungnahme abgeben (siehe Info).

Bis 5. September

Gutachten

Das Lärmgutachten liegt bis einschließlich 5. September aus (in den Büros 1 und 5) – einsehbar während der Öffnungszeiten des Rathauses. Es ist dazuhin auf der Internetseite der Gemeinde Bisingen abrufbar.

Ideen

Stellungnahmen können das Gutachten kommentieren, weitere Vorschläge oder Ideen zur Minderung von Verkehrslärm einbringen. Etwaige Stellungnahmen gehen an die Gemeindeverwaltung Bisingen.