Seit Ende März finden in Teilbereichen der Sommerauer Straße diverse Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen statt. Seither ist die Straße auf diesem Streckenabschnitt bis voraussichtlich Mitte November voll gesperrt.

Es wurde eine Umleitung über Spittelbergstraße, Luisenstraße sowie Haldenweg eingerichtet. Immer wieder kommt es dort zu Verkehrsverstößen, etwa zu Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie zu rücksichtslosem Fahrverhalten mit entsprechender Beeinträchtigung der Anwohner.

In dem Bereich ist eine 30er-Zone eingerichtet. Doch die Situation hat sich offensichtlich nicht zum Besseren gewendet – ganz im Gegenteil, wie ein Anwohner im Haldenweg, der namentlich nicht genannt werden will, moniert. Er habe sich mit den Problemen nach eigener Aussage „zwei- bis drei Mal“ an das Ordnungsamt der Stadt, den Bauhof sowie an die Polizei gewandt. Gebracht habe das jedoch nichts.

Die 30er-Zone missachteten vor allem Autofahrer, die, aus der Sommerauer Straße von Ortseingang her kommend, zur Umleitung in den Haldenweg einbögen. Auf den rund 150 Metern bis zum Abzweig in die Luisenstraße werde nochmals richtig Gas gegeben, so der Anwohner.

Autofahrer weichen auf Gehweg aus

Infolge der Fahrbahnverengung – auf einer Straßenseite sind Parkplätze ausgewiesen – würden die Autos zudem bei Gegenverkehr auch schon mal auf den gegenüberliegenden Gehweg ausweichen. So wie etwa der Kleinlaster mit polnischem Kennzeichen, der direkt beim Ortstermin beobachtet werden konnte und rücksichtslos weiterbrauste.

Vor allem frühmorgens, ab 11.30 Uhr oder mit einsetzendem Feierabendverkehr am späteren Nachmittag, häuften sich laut Aussage des Seniors die Verstöße. Er frage sich, warum hier nicht mehr kontrolliert werde. Als erste Maßnahme fordert er mindestens das Aufstellen eines Geschwindigkeits-Messgeräts. Noch besser sei ein mobiler „Blitzer“.

Das sagt die Stadt

Und was sagt die Stadt zur dortigen Situation ? Tabea Epting von der Stabstelle Stadtmarketing schreibt auf Anfrage unserer Redaktion, man stünde zur besseren Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung mit der Polizei in Kontakt und habe darum gebeten, in der Luisenstraße und im Haldenweg regelmäßig die Geschwindigkeit zu kontrollieren.

„Wir als Ordnungsamt sind von Beginn an durch unseren Vollzugsdienst in der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Ahndung von Verstößen zugunsten eines reibungs- und gefahrlosen Verkehrsflusses aktiv“, steht es in der Stellungnahme. Damit eine Geschwindigkeitskontrolle („Blitzer“) durch das Landratsamt leichter durchgeführt werden könne, werde man eine Messung des Verkehrs in dem fraglichen Bereich veranlassen. Bleibt zu hoffen, dass dies dann auch in den genannten „Stoßzeiten“ geschieht.