Vor rund zwei Wochen haben sich zwei Kleinwagen ein Rennen am Sulzer Bahnhof geliefert. Jetzt ermittelt die Polizei – und bittet um Hinweise.

Am Donnerstag, dem 15. Mai, kam es in Sulz a. N.ckar zu einem Sprintrennen zwischen einem silbernen Golf und einem schwarzen Kleinwagen.

Ein Zeuge meldete sich damals bei unserer Redaktion und hatte von seiner Beobachtung erzählt. Aber auch unkenntlich gemachte Videoaufnahmen einer Dashcam, die das Rennen aufgezeichnet hat, landeten bei unserer Redaktion.

Die Kleinwagen waren gegen 23 Uhr von der Baurat-Manz-Straße in die Bahnhofstraße eingebogen, hielten dort nebeneinander an und – nach einem Fehlstart des Golfs – beschleunigten dann anschließend stark in Richtung Freudenstädter Straße.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei hat jetzt, wie sie am Freitag mitteilt, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in der 30er-Zone eingeleitet.

Der junge Mann, der mit unserer Redaktion gesprochen hatte, hat sich bislang wohl noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Autos oder Personen geben können. Das Polizeirevier Oberndorf ist unter der Telefonnummer 07423 8101-0 für Hinweise erreichbar.