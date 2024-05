Sonnig wurde in der Region der Wonnemonat begrüßt, die Tradition gefeiert. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen am Feiertag zusammengetragen.

Sonnig zeigte sich der Mai. Es wurde getanzt, gewandert, gefeiert und der Maibaum gestellt.

Hier eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

„CeleBRASSion!“ – nicht wie 100 Jahre alt, sondern jung und spritzig feierte die Stadtharmonie Villingen am Dienstagabend im Klosterhof unter dem Motto „Wir feiern, feiert mit!“ ihr Jubiläum in den Maifeiertag hinein.

Eintreten für die Tarifwende, mehr Lohn, Freizeit, Sicherheit lautete der Slogan der Kundgebung in Villingen-Schwenningen, die der DGB am Maifeiertag mit einem Familienfest verknüpfte.

Aus Nah und Fern trafen sich viele junge Leute zur Walpurgisnacht bei der Trachtenkapelle Nußbach. Sehr schnell füllte sich das Zelt, wenn auch etwas weniger Besucher als in den vergangenen zwei Jahren gezählt wurden.

Kreis Rottweil

Musikgenuss pur, sommerliche Temperaturen und gutgelaunte Menschen in der Rottweiler Innenstadt – mehr hätte man sich für „Jazz in town“ wohl kaum wünschen können.

Im Schramberger Stadtteil Sulgen verkündet ein geschmückter Maibaum wieder Lebensfreude und Fruchtbarkeit. Viele Schaulustige verfolgten die Wiederbelebung einer früheren Tradition.

Der Chor der Predigerkirche, Solisten und das Ensemble Primavera sorgen beim Abschiedskonzert des Kantors der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil, Johannes Vöhringer, für einen grandiosen Konzertgenuss in der restlos ausverkauften Kirche.

Das traditionelle Maifest des Musikvereins in Vöhringen war wieder ein Besuchermagnet. In diesem Jahr wurde es zum 101. Male gefeiert. Wanderer, Freunde der Blasmusik und Oldtimerbegeisterte genossen die Veranstaltung rund um die Tonauhalle.

Angeführt von der Stadtkapelle, trugen 25 Feuerwehrfrauen und -männer den Maibaum auf den Oberndorfer Schuhmarkt. Eine Premiere.

Zollernalbkreis

Das traditionelle Maibaumstellen stand auch in Rangendingen und seinen Ortschaften auf dem Programm.

In Bisingen und seinen Ortsteilen sowie Grosselfingen ist ausgiebig in den Mai gefeiert worden. Teils wurden die Maibäume mit bloßer Muskelkraft in die Höhe gehievt, teils half schweres Gerät bei dem Kraftakt.

"Alle Jahre wieder" lautet seit einiger Zeit die Devise an der Hechinger Johannesbrücke zum Maibeginn. Längst ist es zur Tradition geworden, dass dort von der Narrengilde Hechingen ein riesiger Maibaum mit purer Muskelkraft in die Höhe gestemmt wird.

Zwei Tage lang wurde in Rosenfeld bei der Brauerei Lehner gefeiert. Für die ganze Familie war dort etwas geboten.

Der Tag der offenen Tür im Balinger Haus der Volkskunst war am 1. Mai bestens besucht. 16 Paare fanden sich zu einem Bändertanz zusammen.

Der Musikverein Roßwangen hat gemeinsam mit dem Kammerorchester Balingen in der Stadthalle ein beeindruckendes Konzert gespielt. 90 Musiker spielten unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Johannes Nikol ein anspruchsvolles Programm.

Bei der Kneipennacht in Albstadt war für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem machten diesmal zwei neue Lokale mit.

Kreis Freudenstadt

Zünftige Feststunden durften die Wiesenstetter im Rahmen des Maifestes bereits erleben – und am Tag vier ging es in der Nacht zum Mittwoch weiter. „Tanz in den Mai“ war angesagt.

Kreis Calw

„Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ lautete das Motto der Maikundgebung am Nagolder Naturfreundehaus. Zum „Tag der Arbeit“ eingeladen hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund

Ortenaukreis

Baumstellen, morgendliche Blasmusik, Hocks und mehr: Rund um den 1. Mai herrschte in der südlichen Ortenau gute Laune.