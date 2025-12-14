30.000 Euro Schaden: Betrunkener Unfallfahrer greift in STarzach Polizisten an

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagabend auf der Landesstraße 370 bei Starzach einen schweren Verkehrsunfall verursacht und anschließend mehrfach Polizeibeamte angegriffen. Gegen den Mann ermittelt das Polizeirevier Rottenburg wegen zahlreicher Straftaten.
Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige gegen 21.10 Uhr mit einem Skoda Octavia zwischen Starzach-Börstingen und Sulzau in Richtung Rottenburg unterwegs, als er unter Alkoholeinfluss in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen die rechte Leitplanke und wurde anschließend auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Insgesamt wurden 19 Leitplankenelemente beschädigt.