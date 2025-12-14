30.000 Euro Schaden: Betrunkener Unfallfahrer greift in STarzach Polizisten an

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagabend auf der Landesstraße 370 bei Starzach einen schweren Verkehrsunfall verursacht und anschließend mehrfach Polizeibeamte angegriffen. Gegen den Mann ermittelt das Polizeirevier Rottenburg wegen zahlreicher Straftaten.

Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige gegen 21.10 Uhr mit einem Skoda Octavia zwischen Starzach-Börstingen und Sulzau in Richtung Rottenburg unterwegs, als er unter Alkoholeinfluss in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen die rechte Leitplanke und wurde anschließend auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Insgesamt wurden 19 Leitplankenelemente beschädigt.

Der Fahrer und sein ebenfalls alkoholisierter Beifahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden an der Leitplanke beläuft sich auf rund 10.000 Euro, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Bei den polizeilichen Maßnahmen vor Ort verhielten sich die beiden Insassen unkooperativ, weshalb ihnen Handschellen angelegt wurden. Der Fahrer verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien und leistete erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Beim Transport zum Polizeirevier Rottenburg trat er mehrfach gegen den Streifenwagen und versuchte, einen Beamten zu beißen. Auch in den Diensträumen griff er Polizeibeamte an, ohne diese zu verletzen.

Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der 21-Jährige in eine Klinik nach Tübingen gebracht, wo er seinen Widerstand fortsetzte. Nach der Blutentnahme und nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er zur Ausnüchterung stationär aufgenommen. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.