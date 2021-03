1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: AP

Ein Strom-Verteilerkasten auf einem Verbindungsweg zwischen der Hochemminger Straße und der Gemarkung "Obere Mühle" ist massiv beschädigt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Tuningen - Unbekannte brachen den Verteilerkasten auf, der für die Steuerung der Unterbaldinger Kläranlage zuständig ist. Sie zerstörten das gesamte Innere und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit mehreren Sachbeschädigungen im Raum Tuningen in den vergangenen Tagen.

Da die Beamten tatrelevante Gegenstände sichern konnten stehen die Aussichten gut, den oder die Täter zu überführen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, 07726/93948-0 Telefon, zu melden.