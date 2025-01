3000 Narren in Salzstetten: Konfetti-Regen beim wohl größten Umzug im Kreis

Frohsinn versprühten die Narren beim großen Umzug in Salzstetten, dem wohl größten im Kreis Freudenstadt. Über 3000 Häs- und Maskenträger boten ein buntes Spektakel. Laut Zunftmeister Markus Fischer war der Umzug in Salzstetten wohl der größte im Kreis Freudenstadt. Tausende von begeisterten Zuschauern säumten die Straßen. Über zwei Stunden lang ergoss sich ein Konfetti-Regen über die Schaulustigen.

Mit ihrem Fasnet-Ruf „Spüallomba ahoi!“ führten die 170 Aktiven der gastgebenden Narrenzunft den närrischen Lindwurm an. Allen voran „Die lustigen Tuders“: Die Rhythm- und Brassband live from Black Forest hat ob ihrer großen Beliebtheit in der Region schon Kultstatus erreicht.

53 Zünfte und Gruppen

Schabernack mit den Zuschauern trieben die Salzstetter Siebenhügelhexen ebenso wie andere aus den 53 Zünften und Gruppen aus der Region. Bunt kostümiert spiegelten sie die schwäbisch-alemannische Fasnet wieder, die gerade auch in Salzstetten fest verankert ist. Die Ehrenzunftmeister Thomas Fischer und Markus Fischer stellten via Mikrofon die Zünfte vor. Ortsvorsteher Freddy Hassel, ein „humorvoller Import aus dem Rheinland“ grüßte ebenso vom Promi-Wagen wie Bürgermeisterin Annick Grassi.

Wieder einmal ein Heimspiel hatte Thomas „Fitho“ Fischer als amtierender Präsident des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu, der für seinen neckischen Humor bekannt ist. Kinder freuten sich über den großen Bonbon-Segen.