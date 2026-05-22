3000 Euro Schaden: Unbekannter zündet Kartons und Müllsäcke in der Offenburger Innenstadt an

1 Die Brände sollen in Verbindung zueinander stehen. Foto: Marijan Murat/dpa In den frühen Freitagmorgenstunden ist es in der Offenburger Innenstadt zu mehreren Fällen von Brandstiftung gekommen. Dadurch wurde die Glasscheibe eines Geschäfts zerstört.







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Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen 1.50 Uhr und 2.15 Uhr zunächst einen Fahrradsattel am Zentralen Omnibusbahnhof entzündet. Anschließend setzte er mehrere Kartons vor einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße sowie mehrere Müllsäcke, die unmittelbar vor dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Lange Straße auf dem Boden lagen, in Brand. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.