3000 Euro Schaden: Unbekannter zündet Kartons und Müllsäcke in der Offenburger Innenstadt an
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Die Brände sollen in Verbindung zueinander stehen. Foto: Marijan Murat/dpa

In den frühen Freitagmorgenstunden ist es in der Offenburger Innenstadt zu mehreren Fällen von Brandstiftung gekommen. Dadurch wurde die Glasscheibe eines Geschäfts zerstört.

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen 1.50 Uhr und 2.15 Uhr zunächst einen Fahrradsattel am Zentralen Omnibusbahnhof entzündet. Anschließend setzte er mehrere Kartons vor einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße sowie mehrere Müllsäcke, die unmittelbar vor dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Lange Straße auf dem Boden lagen, in Brand. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.

 

Durch die Hitzeentwicklung ging eine Glasscheibe des Geschäfts zu Bruch. Einsatzkräften der Feuerwehr verhinderten durch Löscharbeiten ein Übergreifen des Feuers auf Gebäudeteile. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Brände aufgrund der zeitlichen und örtlichen Zusammenhänge miteinander in Verbindung stehen.

Der angerichtete Schadens wird nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0781/21 28 20 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes Offenburg zu melden.

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